Wer ist wirklich der Bösewicht der neuen Star Wars-Serie? 4 Möglichkeiten, wer hinter der Sith-Maske steckt

Die Identität des Bösewichts der neuen Star Wars-Serie The Acolyte ist ein Geheimnis. Wir haben ein vier Theorien wer sich hinter der Sith-Maske verbergen könnte.

Die neue Star Wars-Serie The Acolyte führt uns zurück in die Zeit der Hohen Republik. 100 Jahre vor den Ereignissen von Die dunkle Bedrohung befinden wir uns in einer Ära des Friedens. Doch der Schein trügt, denn finstere Mächte lauern in den Schatten. Und zwar in Form eines mysteriösen Sith, der seine Akolythin beauftragt, vier Jedi zu töten.

Seit dem 5. Juni 2024 könnt ihr die ersten zwei von acht Episoden bei Disney+ streamen *. Und diese geben bereits reichlich Anlass zur Spekulation, wer sich womöglich hinter der Maske des Strippenziehers und Sith-Schurken verbergen könnte. Vier aufregende Theorien findet ihr in diesem Artikel erklärt.

The Acolyte Theorie 1: Einer der Jedi ist ein Sith-Doppelagent

In Folge 2 erfahren wir, dass selbst Akolythin Mae (Amandla Stenberg) die wahre Identität ihres Meisters nicht kennt. Sie würde ihn nicht mal erkennen, wenn er (in Zivil) vor ihr stehen würde. Mit dieser Erkenntnis macht The Acolyte mehr als deutlich: Jeder Charakter in der Star Wars-Serie könnte in Wahrheit der Bösewicht sein. Vielleicht sogar ein scheinbar heldenhafter Jedi?

Disney Sollten wir den Jedi wirklich trauen?

Abtrünnige Jedi, die sich auf die dunkle Seite der Macht schlugen, gab es in der Star Wars-Historie schon einige. Und für den Mystery-Thriller The Acolyte würde sich kein Twist besser eignen, als die Enthüllung, dass das Böse längst den Jedi-Orden unterwandert haben könnte. Der Überraschungseffekt wäre maximal, wenn eine der Jedi-Hauptfigur als Doppelagent enthüllt wird.

Vier wichtige (und noch lebendige) Jedi wurden uns in den ersten zwei Episoden präsentiert, die als mögliche Kandidat:innen für einen Sith-Twist infrage kommen können:

Sol (Jung-Jae Lee) – ein hoch angesehener Meister, den niemand verdächtigen würde?

(Jung-Jae Lee) – ein hoch angesehener Meister, den niemand verdächtigen würde? Jecki (Dafne Keen) – eine unschuldig wirkende Padawan mit finsteren Absichten?

(Dafne Keen) – eine unschuldig wirkende Padawan mit finsteren Absichten? Yord (Charlie Barnett) – ein Jedi-Ritter, dessen regeltreuer Charakter nur eine Fassade ist?

(Charlie Barnett) – ein Jedi-Ritter, dessen regeltreuer Charakter nur eine Fassade ist? Vernestra (Rebecca Henderson) – eine Älteste des Jedi-Ordens, die ihren Einfluss missbraucht?

Sollte sich Hauptfigur und Lehrmeister Sol als getarnter Bösewicht offenbaren, hätte dies garantiert den größten Schockeffekt für alle Beteiligten. Gegen diese Theorie spricht jedoch: Im Trailer-Material sehen wir bereits Szenen, in denen er an der Seite von Jecki und Yord dem maskierten Sith im Kampf gegenübersteht.

Darüber hinaus sind die beiden Jedi-Meister Indara (Carrie-Anne Moss) und Torbin (Dean-Charles Chapman) noch nicht aus dem Schneider. Vielleicht nutzte einer von ihnen Maes Mordauftrag, um den eigenen Tod vorzutäuschen und später mit einer überraschenden Schurkenenthüllung zu überraschen? Die Chancen dafür sind allerdings sehr gering. Ausschließen können wir zudem Wookiee-Jedi Kelnacca, der allein aufgrund seiner Statur und Körpergröße nicht infrage kommt.

The Acolyte Theorie 2: Der Sith-Lord tarnt sich als unauffällige Nebenfigur

Die Sith müssen nicht unbedingt den Jedi-Orden infiltrieren, um finstere Pläne in Gang zu setzen. Zum Beispiel gab sich Darth Sidious in der Skywalker-Saga als Politiker des Galaktischen Senats aus, um sein Umfeld zu täuschen. Allerdings haben wir in The Acolyte erst wenige Charaktere kennengelernt, die nicht mit dem Jedi-Orden in Verbindung stehen. Ein Blick auf die bisher bekannte Serienbesetzung lässt bei dieser Theorie vorerst nur zwei mögliche Kandidat:innen zu.

Disney Qimir und Mutter Aniseya: unschuldige Nebenfiguren?

Jodie Turner-Smith spielt in The Acolyte die Hexe Mutter Aniseya, die in den ersten zwei Folgen allerdings noch nicht in Erscheinung getreten ist – oder etwa doch? Als Machtnutzerin könnte sie den Posten einer Sith gut ausfüllen.

Ein weiterer Kandidat wäre der Schwarzmarkthändler Qimir (Manny Jacinto), den wir in Folge 2 als Vertrauten Maes kennenlernen. Sie beide arbeiten für den gleichen Meister. Bisher erweckt der Charakter kaum den Eindruck, dass er nebenbei als mächtiger Sith tätig ist. Es ist nicht auszuschließen, dass dies eine Tarnung des Meisters sein könnte, um die Akolythin ganz genau im Blick haben zu können.



The Acolyte Theorie 3: Hinter der Sith-Maske steckt ein Bösewicht aus der Star Wars-Lore

Eine weitere Möglichkeit: Hinter der Maske des Sith-Lords verbirgt sein überhaupt kein Charakter, den wir bisher zu sehen bekommen haben. Vor allem für eingefleischte Star Wars-Fans wäre es eine gewaltige Überraschung, wenn sich ein aus der Lore der Sternensaga bekannter Bösewicht im Verlauf der Serie zu erkennen gibt. So zum Beispiel die legendären Sith-Lords Dark Tenebrous oder Dark Plagueis, der spätere Meister eines gewissen Palpatine.

The Acolyte Theorie 4: Osha täuscht die Jedi und ihre Schwester

Mit dem Zwillings-Twist rund um die beiden Schwestern Osha und Mae wirft The Acolyte einen ungewöhnlichen Blick auf die zwei Seiten der Macht. Während Mae sich der Dunklen Seite verschrieben hat, arbeitet Osha mit den Jedi zusammen. Oder will uns die Star Wars-Serie mit dieser klaren Trennung von Gut und Böse in die Irre führen?

Disney Mae kennt ihren Meister selbst nicht

Was wäre, wenn tatsächlich Osha hinter der Sith-Maske steckt und ihre Schwester als potenzielle Schülerin ausbildet? The Acolyte könnte uns mit einer derartigen Wendung erstmals ein mächtiges Schwesternpaar als Sith-Meisterin und Sith-Schülerin im Star Wars-Universum zeigen.

The Acolyte Theorie 4: Der Bösewicht ist überhaupt kein Sith

Ein maskierter Bösewicht und ein rotes Lichtschwert. Da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass es sich bei Maes Meister um einen Sith handeln muss. Allerdings hat The Acolyte schon in den ersten zwei Episoden verdeutlicht, dass in dieser Geschichte nicht alles so ist, wie es scheint. So könnte sich der mysteriöse Schurke auch als eine Person offenbaren, die sich lediglich als Sith ausgibt, um ihre finsteren Ziele zu erreichen.

Ob sich eine oder mehrere dieser Theorien bewahrheiten, werden wir in den kommenden Wochen erfahren. Neue Episoden von The Acolyte erscheinen immer mittwochs bei Disney+. Das Staffelfinale wird am 16. Juli 2024 zu sehen sein.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.