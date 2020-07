The Batman: Fan-Bild zeigt MCU-Star Tom Hiddleston als Joker

Mit dem Joker sollten DC-Fans im nächsten Batman-Film nicht rechnen. Ein neues Fan-Bild zeigt aber jetzt, was für eine gute Figur MCU-Star Tom Hiddleston in der Rolle machen würde.

Auch wenn die Dreharbeiten zu The Batman momentan noch wegen Corona pausieren müssen, gab es jetzt wieder interessante Neuigkeiten rund um den kommenden DC-Blockbuster. Durch die Ankündigung einer neuen Batman-Serie, die im selben Gotham City wie der Film mit Robert Pattinson spielen wird, wächst das Projekt von Regisseur Matt Reeves direkt zu einem ganzen Batman-Universum.

Batman: Das lange Halloween-Comic bei Amazon kaufen Zum Deal Mögliche Comicvorlage

Bislang ist ein neuer Joker noch nicht Teil dieses neuen Batman-Universums, doch ein Digital Artist hat seiner Fantasie kürzlich freien Lauf gelassen. Für ein neues Fan-Bild zu The Batman hat er MCU-Star Tom Hiddleston aka Loki in den Joker verwandelt.

Hier könnt ihr euch unser Interview mit The Batman-Regisseur Matt Reeves anschauen

The Batman - Interview with Matt Reeves (English) HD

Tom Hiddleston gibt einen überzeugenden Joker ab

Cinema Blend ist auf das Bild von Bryan Fiallos gestoßen, der die Kreation Ende April auf seinem Instagram-Account geteilt hat. Auch wenn der Digital Artist dazu schreibt, dass für ihn Willem Dafoe der perfekte Joker-Darsteller wäre, macht seine Version eines Tom Hiddleston-Jokers im klassischeren Look des ikonischen Batman-Bösewichts einen sehr coolen Eindruck:

Zumindest im kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson soll der Joker jedoch keine Rolle spielen. Zu den bislang bekannten Bösewichten des DC-Films gehören der Pinguin, Catwoman, der Riddler und Two-Face. In einer Geschichte, die als düsterer Detektiv-Noir umschrieben wird, soll der Dunkle Ritter bei Ermittlungen in einer Mordserie auf die Schurken treffen.

Nach der Verschiebung des ursprünglichen The Batman-Kinostarts aufgrund der Coronakrise soll der DC-Film mit Robert Pattinson am 30. September 2021 in Deutschland starten.

Podcast für Superhelden-Fans: Wie gut ist die 1. Staffel Watchmen?

Wir sprechen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber über die von Kritikern gefeierte Superheldenserie Watchmen.



Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Könnt ihr euch Tom Hiddleston als Joker vorstellen?