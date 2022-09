The Big Lebowski-Star Jeff Bridges emotional zu Überlebenskampf: "Ich stand ein paar Mal vor der Tür zum Tod"

Jeff Bridges ist längst ein Kult-Schauspieler. In einem aktuellen Interview sprach er jetzt über seine Nahtoderfahrung mit Krebs und COVID-19.

Spätestens als ikonischer Dude in The Big Lebowski wurde Jeff Bridges zum Kult-Schauspieler. Zur eindrucksvollen Karriere des Stars zählen aber auch noch andere herausragende Filme wie Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel, König der Fischer und True Grit.

In einem aktuellen Interview sprach der 72-Jährige jetzt über eine schwierige Zeit in seinem Leben, die er vor kurzem überstanden hat.

Schaut hier mal wieder einen Clip aus The Big Lebowski:

The Big Lebowski - Clip (Deutsch) HD

Kult-Star Jeff Bridges musste gegen Krebs und Corona kämpfen

Im Gespräch mit E! News erzählte Bridges davon, wie er nach seiner Lymphknotenkrebs-Diagnose 2020 ein Jahr später auch noch an Corona erkrankte. Da er zu dieser Zeit eine Chemotherapie durchmachte, wurde sein Gesundheitszustand kritisch wie nie. Im Interview sagt der Star dazu:

Die Chemo löscht dein Immunsystem aus und als COVID mich traf, hatte ich nichts, um dagegen zu kämpfen. Ich stand da ein paar Mal wirklich vor der Tür zum Tod. Ich erinnere mich, dass die Ärzte zu mir sagten: 'Jeff, du musst kämpfen.'

Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen. Ich dachte: 'Mann, ich bin hier im Kapitulationsmodus.' Mit einem großartigen medizinischen Team, großartigen Trainer:innen und meiner Familie haben mich alle zurückgebracht.

Seit 2021 befindet sich der Schauspieler auf dem Weg der Besserung. Die Corona-Infektion hat er überstanden und die Krebserkrankung ist auch vorerst überwunden.

Als nächstes könnt ihr Jeff Bridges in The Old Man erleben. Die FX-Serie kommt am 28. September zu Disney+.

