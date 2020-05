The Blacklist & Brooklyn Nine-Nine abgesetzt oder verlängert? So steht's um die Serien-Hits

Der US-Sender NBC hat über das Schicksal zahlreicher Serien wie Brooklyn Nine-Nine und The Blacklist entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

NBC ist eines der fünf großen US-Networks, das im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Welches Urteil über Serien-Lieblinge wie Brooklyn Nine-Nine und The Blacklist getroffen wurde, haben wir in einer Übersicht zusammengetragen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen NBC-Serien für die Saison 2020/2021.

In diesem Jahr befinden sich die US-Sender in einer misslichen Lage. Aufgrund der Corona-Krise wurden zahlreiche Staffeln vorzeitig beendet. Umso erfreulicher ist da die Verlängerung vieler Serien, die ihre abgesagten Finale (z.B.: Chicago-Verse, Superstore und The Blacklist) nun in der nächsten Staffel nachholen können.



Alle Serien, die von NBC verlängert wurden

Die NBC-Serien Brooklyn Nine-Nine sowie The Blacklist könnt ihr in Deutschland bei Netflix streamen. Dort sind aktuell 5 Staffeln (Brooklyn Nine-Nine) und 6 Staffeln (The Blacklist) verfügbar. Auf die 7. Staffel von The Blacklist müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Aktuell läuft diese in den USA und wird aufgrund der Coronakrise mit einer halb-animierten Folge beendet.

Der Trailer für The Blacklist Staffel 7:

The Blacklist - S07 Trailer (English) HD

Wenn ihr The Blacklist lieber in physischer Form bei euch im Regal stehen haben wollt, könnt ihr die 6. Staffel unter anderem bei Amazon * auf DVD und Blu-ray erwerben.

In diesem Jahr hat NBC die Zukunft vieler Serien mit weitreichenden Staffelbestellungen gesichert. Unklar hingegen ist noch das Schicksal folgender Serien, die noch nicht verlängert wurden:

Alle Serien, die von NBC abgesetzt oder beendet wurden

Blindspot - Ende nach Staffel 5



Sunnyside - abgesetzt nach Staffel 1



The Good Place - geplantes Ende nach Staffel 4



Will & Grace - geplantes Ende nach Staffel 11



Alle Serien, die von NBC neu bestellt wurden

Young Rock - Comedy über Dwayne Johnson

Mr. Mayor - Comedy mit Tina Fey und Ted Danson



ein neues Law & Spin-off

Aufgrund der Coronakrise konnten in diesem Jahr keine Pilot-Folgen für die Serien-Neuheiten gedreht werden. Das erschwert die Planung des Serienprogramms für den eigentlich im September 2020 geplanten Start der neuen TV-Saison. Einige US-Sender bereiten sich bereits auf die Serien-Flaute vor und senden stattdessen im Herbst eingekaufte Serien oder leicht zu produzierende Animationsserien.



Für die kommende Season 2020/2021 hat NBC in weiser Voraussicht eine Neuheit zurückgehalten, die bereits bei den Upfronts 2019 bestellt wurde: die Comedyserie The Kenan Show. Da diese bisher noch nicht gesendet wurde, kann NBC auch noch keine Entscheidung über die Zukunft der Serie über die 1. Staffel hinaus treffen.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Podcast für Serien-Streamer: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



Welche Serien aus dem NBC-Programm schaut ihr?