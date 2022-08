Sandman: 8 bekannte DC-Figuren, die aus der Fantasy-Serie entfernt wurden

In der Comic-Vorlage zum Fantasy-Hit Sandman treten einige bekannte DC-Figuren auf, die aus der Netflix-Serie gestrichen wurden. Hier gibt's die Übersicht der 8 entfernten DC-Gäste.

Sandman ist eine der besten Comic-Adaptionen, die es auf Netflix zu sehen gibt. In einem wichtigen Punkt unterscheidet sich die Live-Action-Adaption aber von Neil Gaimans legendärer Comic-Reihe. Wer lediglich die Serie schaut, wird vielleicht gar nicht bemerkt haben, dass der Sandman eigentlich ein Teil der DC-Comics ist.



Für die Netflix-Serie wurden nahezu alle Verbindungen zu DC gekappt. Der Grund erscheint simpel: Während die Comic-Geschichte rund um Dream von den 7 Ewigen gerade zu Beginn in das größere Universum von DC eingebettet wird, löst sich die Reihe im Verlauf der Handlung immer stärker davon und erschafft eine eigene und für sich stehende Erzählwelt mit reichhaltiger Mythologie und ikonischen Figuren.

Orte wie das Arkham Asylum wurden umbenannt und in den Comics auftretende DC-Figuren wurden aus der Adaption entfernt oder für diese komplett verändert. Hier stellen wir euch einmal die acht DC-Charaktere vor, die in den ersten zwei Sandman-Sammelbänden, welche die Netflix-Serie Sandman adaptiert, in Erscheinung treten.

1. aus Sandman entfernte DC-Figur: John Constantine

© DC Comics John Constantine

Eine DC-Figur, deren Streichung sofort ins Auge sticht, ist John Constantine. Immerhin wurde der Okkultismus-Experte und Dämonologe durch einen neuen Charakter ersetzt, deren Name ziemlich ähnlich klingt: Johanna Constantine. Die von Jenna Coleman verkörperte Figur ist nicht nur nach John Constantines Vorfahrin benannt, sondern ist im Prinzip eine weibliche Version des DC-Exorzisten. Die Geschichte aus der Sandman-Vorlage bleibt aber die gleiche. Auch dort ersucht Dream die Hilfe von Constantine, um sein Säckchen mit Traumsand wieder zu erlangen.

2. aus Sandman entfernte DC-Figur: Doctor Destiny

© DC Comics John Dee

Der schaurige Psychopath John Dee, den wir in Sandman kennenlernen (gespielt von David Thewlis), hat in den DC-Comics ein leicht veränderte Hintergrundgeschichte als in der Netflix-Serie. Dort handelt es sich nämlich bei John um den einst gefürchteten Super-Schurken Doctor Destiny, der von der Justice League aufgehalten und in das Arkham Asylum gesperrt wurde. Eine Live-Action-Version von Doctor Destiny gab es bereits in dem Arrowverse-Crossover Elseworlds zu sehen.

3. aus Sandman entfernte DC-Figur: Etrigan

© DC Comics Etrigan

In der 4. Episode von Sandman begibt sich Dream hinab in die Hölle, um dort seinen Helm zu suchen. Vor den Toren der Hölle wird er von einem Dämonen namens Squatterbloat in Empfang genommen und durch die Unterwelt geführt. Während Squatterbloat auch in der Comic-Vorlage den Posten des Torhüters einnimmt, wird dort Dream allerdings von einem ganz anderem DC-Dämonen zu Lucifer geführt.

In der Netflix-Serie kommt der ewig reimende Dämon und Justice League Dark-Mitglied Etrigan leider nicht vor. Abseits der Comics trat Etrigan schon in mehreren animierten DC-Serien und -Filmen auf. Eine Live-Action-Version des Charakters gab es bislang noch nicht.



4. aus Sandman entfernte DC-Figur: Scarecrow

© DC Comics Scarecrow

Auch der bekannte Batman-Schurke Jonathan Crane aka Scarecrow schaut in den Sandman-Comics für einen kleinen Gastauftritt vorbei. Während seiner Zeit als Insasse in Arkham unterhält sich John Dee mit dem schaurigen Psychologen, der hier ebenfalls einsitzt. Weder Scarecrow, noch Arkham kommen in der Netflix-Serie vor. In Live-Action-Form gab es Scarecrow bereits in Christopher Nolans Batman-Trilogie sowie in den Serien Gotham und Titans zu sehen.

5. aus Sandman entfernte DC-Figur: Scott Free aka Mister Miracle

© DC Comics Scott Free

Die Suche nach dem roten Rubin gestaltet sich für Morpheus in der Sandman-Serie ein wenig anders als in den Comics. Dort befand sich der rote Traumstein nämlich zeitweise im Besitz der Justice League, was den Traumherrscher zu einem gewissen Scott Free führt, den er nach dem Aufenthalt des Rubins befragt. In der Welt der DC Comics ist Scott Free ein Superheld vom Planeten New Genesis, der den Namen Mister Miracle annimmt. Einen Live-Action-Auftritt von Mister Miracle gibt es bis heute nicht.

6. aus Sandman entfernte DC-Figur: Martian Manhunter

© DC Comics Martian Manhunter

Das Treffen zwischen Miracle Man und Morpheus bringt in der Comic-Vorlage von Sandman noch ein weiteres Justice League-Mitglied ins Spiel: Martian Manhunter. Da aber alle Verbindungen zur Justice League für die Netflix-Serie aus der Handlung gestrichen wurden, gibt es leider keinen Auftritt des grünen Marsianers. Diesen könnt ihr stattdessen in den Serien Smallville und Supergirl sowie in Zack Snyder's Justice League in Live-Action-Form bestaunen.

2 weitere aus Sandman entfernte DC-Figuren: Hector Hall und Fury

© DC Comics Hector und Lyta Hall

In Netflix' Sandman erschafft sich Rose Walkers Nachbarin Lyta Hall (Razane Jammal) in ihren Träumen ein Refugium, wo sie mit ihrem verstorbenen Ehemann Hector (Lloyd Everitt) wiedervereint wird. Während es sich in der Serie bei diesen beiden Figuren um ganz "normale" Menschen handelt, haben sie in den Comics von Neil Gaiman einen viel stärkeren Bezug zum DC-Kosmos.

So ist Lyta Hall in der Vorlage die Tochter von Wonder Woman und Steve Trevor. Ihr Mann Hector hingegen ist der Sohn von Hawkgirl und Hawkman. Nach Hectors Tod wurde sein Bewusstsein von den Albträumen Brute und Glob (in der Netflix-Serie wurden diese durch Gault ersetzt) in die Traumwelt verfrachtet, wo der als Superheld namens The Sandman auftrat.

Welche DC-Figuren hättet ihr gerne in der Netflix-Adaption von Sandman gesehen?