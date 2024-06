The Boys-Macher bestätigt: Den größten Homelander-Twist werden wir niemals sehen

In der 4. Staffel The Boys lernen wir einen neuen Black Noir kennen. Fans der Vorlage sollten aber nicht auf die Comic-Enthüllung warten, wer wirklich hinter der Maske steckt.

Amazons abgefahrene Superhelden-Satire The Boys läuft aktuell bei Prime Video in der 4. Staffel und steuert schon jetzt auf ein episches Finale zu, das in Staffel 5 nochmal alle Register ziehen könnte. Vor allem, wenn wir auf die Comic-Vorlage von Garth Ennis blicken, die mit einigen schockierenden Twists aufwartet.

Die wohl größte Wendung der Comics, die die Geschichte um Superheld Homelander (Antony Starr) komplett auf den Kopf stellt, wird ihren Weg allerdings nicht in die Serien-Adaption finden. Das verrät jetzt The Boys-Showrunner Eric Kripke.

Achtung, es folgen Spoiler zum The Boys-Comic:

The Boys ignoriert den Comic-Twist um den Homelander-Klon Black Noir und Staffel 4 wird das nicht ändern

In der Graphic Novel The Boys wird kurz vor dem Ende der Geschichte ein gewaltiger Twist enthüllt. Hinter der Maske des stummen Ninja-Superhelden Black Noir verbirgt sich in Wahrheit ein Homelander-Klon, der von Vought erschaffen wurden, um den Seven-Anführer im Notfall vernichten zu können. Mit der Zeit wurde er jedoch zu einem Psychopathen und offenbart sich im Finale als Superschurke.

Amazon Black Noir (1.0) in The Boys

Die Chancen, dass die Amazon-Umsetzung mit dieser Wendung überraschen könnte, stehen seit Beginn der Serie schon schlecht. Immerhin wissen aufmerksame Fans, dass die Figur vom Schwarzen Schauspieler Nathan Mitchell verkörpert wird. Die 2. Staffel The Boys bestätigte schließlich, dass auch Black Noir tatsächlich Schwarz ist und sich hinter der Maske kein Homelander-Klon verbirgt. Aber jetzt mischte Staffel 4 die Karten neu.

Nach dem Tod des originalen Black Noir stellt uns Staffel 4 eine neue Version des Charakters vor. Der stumme Superheld wurde durch einen unerwartet gesprächigen Supe-Schauspieler ersetzt. Dieser wird zwar ebenfalls von Nathan Mitchell gespielt, sein Gesicht haben wir (bisher) aber nicht gesehen.

Besteht also Hoffnung, dass uns in The Boys Staffel 4 doch eine Umsetzung des dramatischen Homelander-Twists erwarten könnte? Die finale Antwort lautet: Nein. The Boys-Schöpfer Eric Kripke legt das Klon-Thema im Gespräch mit Variety nun endgültig zu den Akten:

Es ist ein verdammt guter Twist. Aber er wirkt wie: Moment, der Bösewicht, dem ich gefolgt bin, ist nicht wirklich der Bösewicht. Ich bin sicher, dass die Fans wütend sind, dass ich nicht in diese Richtung gehe, aber für mich war das nicht so befriedigend. Wenn ich schon diesem Bösewicht folge, dann will ich auch, dass er der Bösewicht ist. Ich war also nie wirklich von der Idee der Klone angetan.

Ebenso erklärt Kripke, dass seiner Ansicht nach die Enthüllung eines Klons nicht zum bodenständigen Ton der Serie passt und sich zu "magisch" anfühlen würde. Fans müssen also nicht darum bangen, dass Homelander am Ende nur ein missverstandener Charakter ist, dessen schlimmste Taten von einem Klon begangen wurden. Er darf genauso böse bleiben, wie wir es lieben.

Weitere Themen zu The Boys:

Wann kommt The Boys Staffel 4 Folge 5 zu Amazon?

Auch ohne Homelander-Twist wird The Boys in den verbleibenden vier Episoden von Staffel 4 sicher noch einige schockierende Wendungen auftischen. Diese werden aktuell immer donnerstags bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Weiter geht es mit Folge 5 am 27. Juni 2024. Das Staffelfinale steht ab dem 18. Juli 2024 zum Streamen bereit.