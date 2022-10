The Crown als Horrorfilm: Bei Amazon Prime brilliert Kristen Stewart in ihrer bisher tragischsten Rolle

Letztes Jahr lieferte Kristen Stewart in Spencer eine der besten Darbietungen ihrer gesamten Karriere ab. Ab sofort könnt ihr das Prinzessin Diana-Biopic bei Amazon Prime in der Flatrate streamen.

Kristen Stewart hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Karriere weit abseits des Blockbuster-Kinos hingelegt. Nach dem Ende der Twilight-Saga probierte sie sich in den unterschiedlichsten Rollen aus. Letztes Jahr hat sich sich mit Pablo Larraín zusammengeschlossen, um die düstere Version von The Crown zu drehen.



Spencer, den ihr aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen * könnt, erzählt die letzten Tage von Prinzessin Diana als nachdenkliche und aufwühlende Geistergeschichte. Von der Gediegenheit, mit der The Crown die königlichen Räume erforscht, ist hier nicht viel zu spüren. Spencer fühlt sich mehr wie ein Horrortrip à la Shining an.

Jetzt bei Amazon Prime: Das ungewöhnliche Prinzessin Diana-Biopic Spencer

Spencer entführt ins Jahr 1991. Gerahmt wird der Film von der Weihnachtsfeier der königlichen Familie, die traditionell im Sandringham House in Norfolk abgehalten wird. Spencer spielt fast ausschließlich an diesem labyrinthischen Ort, der von Minute zu Minute unheimlicher und bedrohlicher wird. Es ist eine Festung, ein Gefängnis.

Hier könnt ihr den Trailer zu Spencer schauen:

Spencer - Trailer (Deutsch) HD

Während die Mitglieder der Königsfamilie in den strengen Traditionen der Monarchie komplett aufgehen, wandelt Diana wie ein Fremdkörper durch das Anwesen. Niemand will sie hier haben. Sie ist eine Außenseiterin, die um ihr Überleben kämpft. Jeder Versuch, auszubrechen, endet mit einer ungerechten, grausamen Bestrafung.

Spätestens an diesem Punkt sind wir weit von den Konventionen eines klassischen Biopics entfernt. Spencer lebt komplett von seiner unangenehmen Atmosphäre. Die Gestaltung des Films ist komplett darauf ausgelegt, um Dianas Verunsicherung im Königshaus erfahrbar zu machen. Und Kristen Stewart spielt sie absolut herausragend.

