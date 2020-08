The Flash Staffel 7: Der Wahnsinn droht im neuen Trailer der DC-Serie

Trotz Coronavirus-Drehstopp gelang The Flash ein spannendes Finale von Staffel 6. Wie es weitergeht, deutet der Trailer für die 7. Staffel der DC-Serie an.

DC schoss am Wochenende aus allen Comic-Rohren. Der erste Trailer für The Batman wurde präsentiert, ein weiterer Trailer bewarb Zack Snyders neuen Justice League-Cut und das Suicide Squad kündigte seine Rückkehr an.

Schaut euch die 6. Staffel von The Flash bei Amazon an.*

Im TV-Bereich hält derweil The Flash die Stellung. Der junge DC-Held geht bereits in seine 7. Staffel und legte zuletzt wieder eine qualitative Steigerung vor. Im Trailer für Season 7 von The Flash sehen wir Bösewichtin Mirror Mistress (Efrat Dor) wieder und können erahnen, welche mentalen Auswirkungen die Ereignisse aus dem Staffel 6-Finale auf Iris (Candice Patten) haben.

Nach Corona-Stopp: The Flash Staffel 7 erzählt Staffel 6-Story weiter

Wie kann es aber einen Trailer geben, obwohl die 7. Staffel von The Flash noch nicht gedreht wurde? Die Folgen des Coronavirus haben den Drehplan der DC-Serie mächtig durcheinander gewirbelt.

Schaut euch den Trailer für The Flash Season 7 an:

The Flash - Season 7 Trailer DC FanDome (English) HD

Zunächst wurde die Produktion von Staffel 6 wegen der COVID-19-Pandemie unterbrochen. Deswegen besteht die 6. Season nur aus 19 Episoden. Was einem aber vielleicht gar nicht auffällt, weil das improvisierte Cliffhanger-Finale eigentlich ganz gut zu The Flash passt.

Die 20. Episode aus Staffel 6 war zu diesem Zeitpunkt teilweise gedreht, konnte aber nicht fertiggestellt werden. Mit dieser Episode startet nun die 7. Staffel. So ist es möglich, einen Trailer für die neuen Folgen zu präsentieren, obwohl die Dreharbeiten dafür noch nicht begonnen haben.

Showrunner Eric Wallace erklärte dazu beim DC FanDome-Panel (via Entertainment Weekly):

Obwohl das Bildmaterial eigentlich aus einer Episode stammt, solltet ihr aufpassen, wie es präsentiert wird. Es steckt in Wirklichkeit voller großer Spoiler.

Was erwartet uns in der 7. Staffel von The Flash?

Der Cliffhanger von Staffel 6 endete mit der im Mirrorverse gefangenen Iris, die in einem blauen Licht verschwindet. Das Spiegeluniversums zehrt nun an Iris' mentaler Stabilität, während Barry (Grant Gustin) und Team Flash alles daran setzen, sie zu retten - und Eva McCulloch/Mirror Mistress zu besiegen. Überleben oder Wahnsinn heißt es deswegen sinngemäß im Trailer.

Darüber hinaus können sich Fans schon mal auf einen großen Twist in den ersten Folgen der 7. Staffel gefasst machen. Immerhin enden Flash-Staffeln normalerweise mit dramatischen Wendungen und das "echte" Finale von Staffel 6 kommt erst noch.

© The CW Barry und Iris in The Flash

Wer nun ganz heiß darauf ist, wie die Story weitergeht, sollte die 19. Folge von Staffel 6 noch einmal anschauen. Eric Wallace erklärte nämlich im Mai gegenüber TV Line , dass die Folge Success Is Assured schon Hinweise enthält, was mit Iris geschehen ist:

Als ich die Episode geschaut habe, machte ich mir Sorgen, dass man alles, was kommen wird, schon herauskriegt - [...] denn alle Hinweise sind da, wenn man nur aufmerksam genug ist. Wir haben euch buchstäblich alles verraten, was passieren wird.

Als es in dem Interview um die Emotionalität der 7. Staffel von Flash ging, stapelte der Showrunner ebenfalls nicht allzu tief:



Glücklicherweise werdet ihr herausfinden, wo Iris hin verschwunden ist und, Mannomann, die Tränen werden fließen. Oh Mann. Tränen in unserer Staffelpremiere.

Bis zur Auflösung der Iris-Story müssen Fans allerdings noch lange warten. Die 7. Staffel von The Flash startet erst im kommenden Jahr.

Podcast für Superhelden-Fans: Warum ist The Boys so beliebt?

Im Streamgestöber diskutieren Andrea und ich, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von den späteren The Flash-Staffeln?