The Last of Us Folge 3: So geht die Geschichte mit Abby und Ellie in Staffel 2 weiter

Wie in aller Welt soll The Last of Us nach dem schockierenden Tod weitergehen? Der Trailer zur 3. Folge der 2. Staffel gibt eine klare Richtung für Abby und Ellie vor – und es wird nicht schön.

Wer nach dem Auftakt der 2. Staffel von The Last of Us dachte, dass die Zombie-Serie aus dem Hause HBO etwas an Schockwirkung und dramaturgischer Wucht verloren hat, erlebt in der 2. Folge ein böses Erwachen. Ehe wir uns wieder richtig in der endzeitlichen Welt eingefunden haben, bricht diese komplett auseinander.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

Selbst Fans, die bereits das Videospiel gespielt haben, dürften überrascht davon gewesen sein, wie kompromisslos Craig Mazin und Neil Druckmann bei der Adaption ins Gericht ziehen. Kaum kehrten Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) zurück, müssen wir uns schon von der Hälfte des Gespanns verabschieden: Joel stirbt.

Wie geht The Last of Us Staffel 2 nach Joels Tod weiter?

Joel stirbt nicht irgendwie. Er wird auf grausamste Weise von Abby (Kaitlyn Dever) mit einem Golfschläger niedergeschlagen und getötet. Wie in aller Welt soll die Serie ohne eine ihrer beiden Hauptfiguren weitergehen? Der Trailer zur 3. Folge der 2. Staffel von The Last of Us gibt uns einen eindeutigen Hinweis: Ellie sinnt nach Rache.

Hier könnt ihr den Trailer zu Staffel 2, Folge 3 schauen:

The Last of Us - S02 E03 Trailer (English) HD

Zu Beginn der Vorschau auf Folge 3 befindet sich Ellie im Krankenhaus. Als sie aufwacht, entfährt ihr ein Schrei aus tiefster Seele. Ellie realisiert, was passiert ist und dass sie nichts davon rückgängig machen kann. Niemals wird sie die Chance bekommen, Joel noch einmal zu sehen, mit ihm zu reden, sich mit ihm zu versöhnen.

Daraufhin streift sie durch seine Sachen, versucht, noch irgendetwas zu greifen. Doch von Joel fehlt jegliche Spur. Auch Tommy (Diego Luna) ist sichtlich mitgenommen von dem Verlust seines Bruders. Das schönste und zugleich traurigste Bild: Ellie vor Joels Grabstein im goldenen Licht der untergehenden Sonne – absolut herzzerreißend.

Was passiert als Nächstes? "Ich kenne ihre Namen und ich weiß, woher sie kommen", sagt Dina (Isabela Merced) im Trailer zur 3. Folge der 2. Staffel. Daraufhin beginnt Ellie zu trainieren – mit eiskaltem Blick. Ellie will sich an Abby rächen, die sich wiederum an Joel für den Tod ihres Vaters gerächt hat. Die Gewaltspirale nimmt kein Ende.

Wann erscheint The Last of Us Staffel 2, Folge 3?

Die 3. Folge der 2. Staffel von The Last of Us erscheint in Deutschland am 28. April 2025 bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW. Ihr könnt die Folge ab Start sowohl in der Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung streamen. Darüber hinaus stehen deutsche und englische Untertitel zur Verfügung.