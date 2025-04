The Last of Us Staffel 2 verändert die größte Schock-Szene des Spiels – und der Macher hat eine gute Begründung dafür

Die 2. Staffel von The Last of Us zeigt mit ihrem zweiten Kapitel den fraglos größten Schock der gesamten Geschichte aus dem Videospiel. Doch ein Detail wurde für die Serie verändert.

Achtung, es folgen massive Spoiler!

So trügerisch ruhig der Auftakt der 2. Staffel von The Last of Us vonstattenging: Die 2. Folge der Fortsetzung endet in einem traumatischen Moment sondergleichen, der seit der Veröffentlichung der zugrunde liegenden Videospielvorlage von Fans diskutiert wird: Abby (Kaitlyn Dever) tötet Joel (Pedro Pascal), wie sie es angekündigt hat.

The Last of Us Staffel 2 tauscht Tommy gegen Dina bei Joels grausamen Tod durch Abby

Es ist kein schneller, sondern ein qualvoller Tod, der von der Antagonistin direkt in den ersten Minuten der 2. Staffel angekündigt wurde. Abby macht sich auf den Weg, um sich auf die schlimmstmögliche Weise an Joel zu rächen, der ihren Vater getötet hat, als er Ellie (Bella Ramsey) aus dem Krankenhaus in Salt Lake City befreite.

Was die Szene noch unerträglicher macht: Ellie wird gezwungen, das grausame Ereignis mit eigenen Augen zu verfolgen, während ihre Freundin Dina (Isabela Merced) sediert auf dem Boden liegt. Wer das Spiel gespielt hat, wird sich jedoch erinnern: Eigentlich sollte Tommy (Gabriel Luna), Joels Bruder, an dieser Stelle auftauchen.

Im Interview mit dem Hollywood Reporter erklärt Craig Mazin, der zusammen mit Neil Druckmann als kreativer Kopf hinter der Serienumsetzung steht, warum er sich zu dieser Änderung entschlossen hat.

Mazin erklärt:

Als Abby [zu Joel] sagt: 'Ich werde dich umbringen, denn es gibt Dinge, die wir alle für falsch halten', sind sie sich für einen Moment einig. Joel weiß, dass das, was er getan hat, grundfalsch ist. Aber er hatte auch keine andere Wahl [als die Fireflies in der letzten Staffel zu töten], so wie er es sah. Er hat getan, was er tun musste. Wir wissen bereits aus der Therapiesitzung in der ersten Folge, dass er deswegen Schuldgefühle hat.

Dann kommt er auf Dina zu sprechen:

Das ist auch einer der Gründe, warum wir Joel in dem Raum mit Dina haben, im Gegensatz zu Tommy, der ein großer, harter Kerl ist. Abby sagt im Grunde: 'Mach einen Fehler und wir werden sie töten.' Und wenn wir eines über Joel wissen, dann, dass er so etwas wie der ultimative Vater ist. Wir wissen, dass ihm Dina sehr am Herzen liegt und dass er sie niemals in irgendeiner Form leiden lassen würde, um sich zu verteidigen.

So brutal der Moment ist: Mazin beweist hier einmal mehr sein Fingerspitzengefühl, wenn es um den Adaptionsprozess von The Last of Us geht. Einerseits wird die Serie dafür gefeiert, dass sie sich sehr stark an der Vorlage orientiert. Andererseits integriert Mazin durch ein paar unerwartete Kniffe neue Perspektiven in die Geschichte.

Die konkrete Entscheidung, Dina statt Tommy zu nehmen, verschärft Joels Tragik. Sicherlich wäre Tommy auch effektiv in diesem Moment gewesen, da die Brüder fraglos füreinander durch die Hölle gehen würden. Doch noch tiefer verankert in Joel ist sein Beschützerinstinkt gegenüber Ellie, der geradezu problematische Züge annimmt.

Wann geht The Last of Us Staffel 2 mit Folge 3 weiter?

Euch bleibt genau eine Woche, um das verstörende Ende des jüngsten Kapitels zu verarbeiten. Bereits am 28. April 2025 erscheint die 3. Folge der 2. Staffel von The Last of Us bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW.