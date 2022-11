The Last of Us: HBO verrät (aus Versehen) Starttermin der meisterwarteten Horror-Serie 2023

Als Videospielreihe begeisterte The Last of Us Millionen. Nun wissen wir endlich, wann Staffel 1 der Serienadaption startet, die schon jetzt wie das bessere The Walking Dead wirkt.

Wenn eine prestigeträchtige Zombie-Serie endet, startet die nächste. So will es das Popkultur-Gesetz. Aktuell laufen die letzten Folgen von The Walking Dead – zumindest der Hauptserie. Mit The Last of Us steht bei HBO allerdings schon eine Alternative für Fans apokalyptischer Endzeitszenarien mit Untoten in den Startlöchern. Und die könnte nicht nur das bessere The Walking Dead werden, sondern kommt auch schneller als gedacht.

The Last of Us vereint brutalen Horror mit herzzereißendem Drama – und hat endlich einen Starttermin

The Last of Us folgt dem grummeligen Schmuggler Joel (Pedro Pascal), der sich 20 Jahre nach dem Ausbruch einer mysteriösen Infektion mehr schlecht als recht von einem Job zum nächsten hangelt. Als er den Auftrag bekommt, das Teenager-Mädchen Ellie (Bella Ramsey) zum Quartier einer Rebellenorganisation zu eskortieren, nimmt er widerwillig an. Doch auf der Reise durch mehrere US-Bundesstaaten stoßen die beiden nicht nur auf jede Menge Infizierte, sondern auch an ihre eigenen emotionalen Grenzen.

In einem aktuellen Highlight-Teaser zeigte HBO auch neue Bilder aus The Last of Us:

Coming Soon To HBO Max - Trailer (English) HD

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe von Naughty Dog, die als erzählerisches Meisterwerk gilt. Umso gespannter warten Fans der Spiele auf ein offizielles Startdatum der Serienadaption. Nun scheint HBO Max (unfreiwillig?) das Datum verraten zu haben, ab dem die erste Folge von Staffel 1 zu sehen ist: 15. Januar 2023. Mehrere Twitter-Userinnen teilten Screenshots, in denen das Datum plötzlich unter dem ersten Teaser zu The Last of Us auftauchte.

Offiziell bestätigt wurde diese Info von HBO noch nicht, der Termin scheint aber nicht unwahrscheinlich. Schließlich zeigte der Streaming-Riese in seinem letzten Highlight-Teaser zu "bald erscheinenden" Serien auch Szenen aus The Last of Us. Staffel 4 von Succession, die ebenfalls Teil des Teasers ist, wurde bereits für Frühjahr 2023 bestätigt. Ein Januar-Start der Zombie-Serie klingt also realistisch.

Hier könnt ihr The Last of Us in Deutschland gucken

Wie viele andere HBO-Produktionen (u.a. Succession, The White Lotus und House of the Dragon) wird auch The Last of Us in Deutschland bei Sky bzw. WOW zu streamen sein. Einen konkreten Starttermin hat der deutsche Anbieter hierzu noch nicht kommuniziert. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Folgen zeitnah zur Erstausstrahlung in den USA erscheinen werden.

