The Last of Us-Star musste am Set mehrfach weinen: "Wie ein Schlag in die Brust"

Merle Dandridge spielte schon bei den The Last of Us-Spielen die Rolle der Marlene. Diese Erfahrung brachte sie beim Dreh der Horror-Serie in eine besonders herausfordernde Situation.

The Last of Us läuft seit dem 16. Januar 2023 bei Sky und WOW und hat schon jetzt mehrfach bewiesen: Wer dachte, dass hier unterhaltsame Zombie-Action geliefert wird, muss sich eine andere Serie suchen. Die Horror-Serie konzentriert sich – ebenso wie die erfolgreiche Videospielvorlage – eher auf menschliches Drama in einer Welt, die von pilz-infizierten Quasi-"Zombies" überrannt wurde.

Im Kern stehen der grummelige Schmuggler Joel (Pedro Pascal), der die Teenagerin Ellie (Bella Ramsey) zu einem Stützpunkt der Fireflies bringen soll. Einer Art Rebellenorganisation, die sich gegen die Unterdrückung durch das Militär in den Quarantänezonen auflehnt. Doch nicht nur die Handlung von The Last of Us ist intensiv und bringt einen immer wieder an die Grenzen des Erträglichen. Auch der Dreh sorgte für emotionale Zusammenbrüche, wie eine der Schauspielerinnen verriet.

Tränen beim Dreh: The Last of Us-Star Merle Dandridge gewährt einen Blick hinter die Kulissen

Merle Dandridge spielte bereits in der Videospielvorlage die Rolle von Marlene und hatte nun endlich die Chance, die Fireflies-Anführerin in einer Realverfilmung zu verkörpern. 10 Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung von The Last of Us – damals noch für die Playstation 3.

Auch für Showrunner Craig Mazin war Dandridges reicher Erfahrungsschatz mit Rolle und Franchise, als hätte er ein Ass im Ärmel. Wie die Schauspielerin im Rahmen eines Pressegesprächs sagte, an dem auch Moviepilot teilnahm:



Craig hat mich oft ans Set gebracht und wie einen Lackmustest eingesetzt. [...] Denn sobald ich mir etwas angeschaut habe, hatte ich einen emotionalen Ausbruch und habe angefangen zu weinen. Ich glaube, das war ein guter Hinweis darauf, dass die Dinge, die die Leute am Spiel wirklich geliebt haben, wunderbar für die HBO-Serie übersetzt wurden.

Von einem Lackmustest spricht man zum Beispiel, wenn man sich aus etwas konkrete Rückschlüsse für seine Arbeit erhofft. Mazins Überlegung war hier offensichtlich: Je mehr die Schauspielerin weint, umso besser die Adaption.

Haltet die Taschentücher bereit: Die emotionalste Szene der Horror-Serie kommt erst noch

Auch die Menschen vor den Fernsehbildschirmen durchlaufen bei The Last of Us emotionale Hoch- und Tiefpunkte. Gabriel Luna, der in der Serie Joels Bruder Tommy spielt, hatte sogar richtige Angst davor, einen ganz bestimmten Moment in Folge 1 zu drehen.

Für Merle Dandridge gibt es allerdings eine andere Szene, die ihr am Set den Atem geraubt hat – und die uns wohl erst noch bevorsteht.

Die Reaktion, die ich auf etwas hatte, was da gerade auf dem Bildschirm passiert, hat sich angefühlt, als hätte mir jemand gegen die Brust geschlagen. Es war schwer auszuhalten, es war wunderschön und es war herzzerreißend. [...] Wahrscheinlich zeigt das einfach nur, wie sehr ich an [The Last of Us] hänge. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nah am Wasser gebaut.

Noch wollte die Marlene-Darstellerin zwar nicht verraten, was genau in der Szene passiert und in welcher Episode wir sie zu sehen bekommen. Eine Sache ist allerdings klar: The Last of Us wird nicht nur Merle Dandridge, sondern auch uns weiter das Herz brechen.

