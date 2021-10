The Mandalorian Staffel 3: Erster Star Wars-Rückkehrer bestätigt, aber es ist nicht Baby Yoda

Die 3. Staffel von The Mandalorian befindet sich offiziell in Produktion. Der erste Star Wars-Rückkehrer ist auch schon bekannt. Leider handelt es sich nicht um Baby Yoda.

Aufgrund der Corona-Pandemie war lange Zeit unklar, wann die 3. Staffel von The Mandalorian gedreht wird. Die erste Star Wars-Realserie ist eines der größten Aushängeschilder von Disney+ und wird von den Fans sehnlichst erwartet. Jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen von offizieller Seite.

Entdeckt das riesige Star Wars-Universum auf Disney+ Zu Disney+ Mit Baby Yoda & Co.

Auf Twitter meldet sich Carl Weathers mit einem kurzen Update zu Wort. Als Greef Karga war er bereits in der 1. Staffel von The Mandalorian zu sehen. In der 2. Staffel nahm er den Part erneut auf und führte zudem bei einer Episode Regie. Jetzt schreibt er von seinem ersten Tag am Set der Dreharbeiten zu Staffel 3.

The Mandalorian: Die erste Star Wars-Rückkehr steht fest

Greef Karga wird sich einmal mehr an den Rand der Galaxis wagen. Das versichert Weathers in seinem kurzen Tweet. Darüber hinaus verrät leider nichts über den Inhalt der neuen Episoden von The Mandalorian.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So erfreulich Weathers' Rückkehr ist: Insgeheim hatten wir auf einen anderen Namen gehofft. Seit dem Ende der 2. Staffel steht die große Frage im Raum, ob wir jemals wieder Baby Yoda sehen werden. Zuletzt verabschiedete sich der kleine Grogu von seinem Ersatzvater Din Djarin in einer herzzerreißenden Szenen. Immerhin befindet er sich nun in den sicheren Händen von Luke Skywalker.

© Disney+ Carl Weathers als Greef Karga in The Mandalorian

Die Beziehung zwischen Baby Yoda und Mando war das Herz der ersten zwei Staffeln von The Mandalorian. Sollte der heimliche Star nicht mehr zurückkehren, dürfen wir sehr gespannt sein, in welche Richtung sich die Geschichte als Nächstes entwickelt. Die Spin-off-Serie Das Buch von Boba Fett wurde bereits als Mando Staffel 2,5 umschrieben. Sehr wahrscheinlich wird hier der nächste Schritt vorbereitet.

Ob die Dreharbeiten der 3. Staffel von The Mandalorian jetzt erst anfangen, geht aus Weathers' Tweet nicht hervor. Möglich wäre, dass er erst zu einem späteren Punkt zur Produktion gestoßen ist. Auf alle Fälle stimmt uns die Nachricht zuversichtlich, dass wir noch vor Ende 2022 mit neuen Folgen auf Disney+ rechnen können.

Podcast: Alle neue Star Wars-Serien im Überblick

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Book of Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf die Rückkehr von Carl Weathers in The Mandalorian Staffel 3?