The Mandalorian Staffel 3 startet später als gedacht – und zeigt uns einen legendären Planeten

Auf der Star Wars Celebration wurde bestätigt, dass die 3. Staffel von The Mandalorian doch noch nicht dieses Jahr auf Disney+ eintrifft. Jon Favreau und Dave Filoni versprechen dafür Großes.

Lange Zeit sah es so aus, als würde die 3. Staffel von The Mandalorian noch vor Ende des Jahres ihre Premiere auf Disney+ feiern. Jon Favreau und Dave Filoni, die kreativen Köpfe hinter dem Projekt, haben nun jedoch auf der Star Wars Celebration verraten, dass wir uns ein bisschen länger auf die Fortsetzung der Star Wars-Serie gedulden müssen.

Die neuen Folgen von The Mandalorian werden erst 2023 auf Disney+ eintreffen. Dafür versprechen Favreau und Filoni Großes: In der 3. Staffel bewegen wir uns endlich auf den legendären Planeten Mandalore, der bisher nur in animierter Form zu sehen war. Damit einhergehend ist auch Katee Sackhoff wieder als Bo-Katan Kryze dabei.

Erster Teaser-Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 auf der Star Wars Celebration

Auf der Star Wars Celebration wurde zudem ein kurzer Teaser-Trailer gezeigt, der bisher allerdings nicht im Internet veröffentlicht wurde. Ausgehend von diversen Umschreibungen auf Twitter dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Peli Motto (Amy Sedaris), Greef Karga (Carl Weathers) und Grogu aka Baby Yoda freue. Din Djarin (Pedro Pascal) ist als titelgebender Mandalorianer natürlich auch wieder dabei.

© Disney The Mandalorian

Darüber hinaus wurde das offizielle Logo der 3. Staffel von The Mandalorian veröffentlicht. Oben könnt ihr euch den vertraute Schriftzug in neuen Farben anschauen. Mitunter wirkt es, als würden sich die warmen Farbtöne der 1. Staffel mit den kalten der 2. Staffel vereinen. Mittelpunkt der Geschichte sind nach wie vor Din und Grogu.

Was erwartet ihr euch von der 3. Staffel von The Mandalorian?