Nach Mega-Schock in The Rookie Staffel 5: Neue Figur muss das Team in Staffel 6 therapieren

Das The Rookie-Team um Nathan Fillion musste im Staffel 5-Finale einen Schock nach dem anderen ertragen. Eine neue Staffel 6-Figur soll die Folgen des ganzen Horrors aufarbeiten.

"Ich bin zu alt für diesen Scheiß!", kommentierte schon Roger Murtaugh (Danny Glover) im Kultfilm Lethal Weapon seine Arbeit beim Los Angeles Police Department (LAPD). The Rookie-Held John Nolan (Nathan Fillion), der mit 45 in der kalifornischen Großstadt Polizist wird, verkörperte bisher das genaue Gegenteil. Aber die Geschehnisse in Staffel 5 der Hit-Serie waren so hart, dass auch er psychologische Unterstützung braucht. Und zwar von Danielle Campbell (Prison Break).

Therapiert das The Rookie-Team in Staffel 6: Das ist die neue Figur Blair

Wie TV Line berichtet, wird Campbell die LAPD-Psychiaterin Blair spielen, die das Team nach den schrecklichen Ereignissen in Staffel 5 vermutlich therapieren soll. Im Podcast Directionally Challenged verriet sie bereits kleine Details zu ihrer Rolle. Sie soll ab der ersten Folge der neuen Staffel zu sehen sein. Aber warum braucht Nolans Team überhaupt Therapie? Vorsicht, Spoiler!

The CW Network Danielle Campbell in Tell Me a Story

Im Verlauf der 5. Staffel werden Nolan und Kollegen wie Aaron Thorsen (Tru Valentino) von maskierten Unbekannten attackiert, Thorsens Leben hängt am Ende der Staffel am seidenen Faden. Nach einer solchen Kette an traumatischen Erfahrungen haben alle The Rookie-Protagonisten psychologische Unterstützung mehr als nötig. Und vielleicht kann Blair auch dabei helfen, deren großen unbekannten Gegenspieler dingfest zu machen.

Wann kommt The Rookie Staffel 6 nach Deutschland?

The Rookie Staffel 6 soll am 20. Februar 2024 in den USA starten. Hierzulande rechnen wir Ende 2024 mit der Veröffentlichung. Neben Netflix haben noch andere Streaming-Anbieter The Rookie im Sortiment.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.