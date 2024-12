The Rookie-Fans haben entschieden, dass das die schlechteste Folge der Serie ist

Die Krimi-Serie The Rookie mit Nathan Fillion erfreut sich normalerweise großer Beliebtheit. Eine bestimmte Folge ist in Fan-Kreisen aus gutem Grund aber verhasst.

In The Rookie erleben wir hautnah die alltäglichen Erlebnisse der Polizist:innen von Los Angeles, während wir John Nolan (Nathan Fillion) und seinen Kolleg:innen auf Streife folgen. Die Cop-Serie erfreut sich großer Beliebtheit – eine Folge wird aber geradezu abgestraft.

Die True Crime-Folge kam bei The Rookie-Fans gar nicht gut an

Es handelt sich um die 7. Folge der 3. Staffel, Ein gefallener Stern (im Original: True Crime). Darin werden John Nolan, Nyla Harper und weitere Figuren aus The Rookie an einen unheimlichen Einsatzort gerufen. Sie finden einen verschollenen Sektenführer und rätselhafte Blutspuren.

Das Besondere an der Folge, was sie von anderen abhebt und den Fans wohl nicht gefallen hat: Der Einsatz wird im Nachhinein in einer True Crime-Dokumentation beleuchtet. Und diese Doku sehen wir als The Rookie-Episode. Sie ist also in einem anderen Stil gehalten als die üblichen Folgen, inklusive Interview-Zwischenschnitte und Found Footage-Flaire.

Das Skript für die Episode stammte unter anderem von Serien-Schöpfer Alexi Hawley selbst. Leider entsprach das Gesamtpaket nicht ganz den Erwartungen des Publikums. Dies spürt man auch bei der globalen Bewertungs-Plattform IMDb , bei der Ein gefallener Stern mit gerade mal 4,4 von 10 Punkten bewertet – oder eher abgestraft – wird. Über 3000 Leute haben die Episode bewertet.



The Rookie überzeugt meist durch eine solide Mischung aus Humor, Spannung und zwischenmenschlichen, berührenden Momenten. Davon ist in dieser Folge nicht viel zu spüren. Der Umsetzung des Konzepts fehlt der nötige Biss.

45 Minuten Langeweile – trotz genialem Gaststar aus Malcolm Mittendrin

Stattdessen werden die uns bekannten Figuren in wiederholten Interview-Sequenzen vor die Kamera geholt. Auch die Rückblenden selbst, mit denen das Publikum an den Ort des Geschehens katapultiert wird, bleiben seltsam starr. Somit fällt die Spannung zu großen Teilen weg. Nicht einmal Frankie Muniz, Hauptdarsteller aus Malcolm mittendrin, konnte die Fans beglücken. Er spielt passend zu seinem frühen Erfolg als Kinderstar einen gefallenen ... Kinderstar.

Serien wie The Rookie verstehen es im Fall gemütlicherer Folgen meistens, diese mit Humor aufzuwerten. Angesichts der Thematik – Sektenkult, vermisste Jugendliche, potenzielles Gewaltverbrechen – gelingt es aber nicht ganz, diese Zutat einzubringen. So bleibt bei Ein gefallener Stern ein schaler Nachgeschmack und die bescheidene Bewertung ist nachvollziehbar.

Glücklicherweise fühlen sich die meisten Episoden von The Rookie deutlich anders an und überzeugen durch lustige und spannende Einsätze, die keinen Gedanken an Langeweile aufkommen lassen.