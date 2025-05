The Rookie & Grey's Anatomy abgesetzt oder verlängert? Das Schicksal von 10 Serien steht – 7 davon streamen bei Disney+

Der US-Sender ABC hat über die Zukunft von The Rookie, Grey's Anatomy und weiteren Disney+-Serien entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten sowie neuen Serien.

Wie sieht das frische Serienprogramm der US-Networks in der im Herbst startenden TV-Saison aus? Diese Frage wird jedes Jahr im Mai im Rahmen der Upfronts beantwortet. Dazu zählt auch Disney-Sender ABC, der jetzt wieder ein Urteil über die Zukunft zahlreicher Serienlieblinge fällt. Zum Portfolio des Senders gehören unter anderem 9-1-1, Grey's Anatomy, The Rookie und High Potential.

Das Serienprogramm von ABC ist in Deutschland vor allem für Disney+-Abonnent:innen interessant. Insgesamt sechs von acht Serien aus dem vergangenen Season-Programm könnt ihr hierzulande bei Disney+ streamen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen ABC-Serien für die Saison 2025/26 im Überblick.

The Rookie, Grey's Anatomy und 9-1-1: Alle Serien, die ABC verlängert hat

Insgesamt sechs Serien, die in Deutschland bei Disney+ zu sehen sind, schickt ABC in eine neue Season. Einzig die Sitcom Shifting Gears, mit "Heimwerkerkönig" Tim Allen in der Hauptrolle, hat es bisher noch nicht nach Deutschland geschafft.

Aus für ein Sitcom-Urgestein: Alle Serien, die ABC abgesetzt hat

Die Conners - beendet nach 7 Staffeln



Vor wenigen Wochen endete die Familiengeschichte der Conners, die 1988 mit der Sitcom Roseanne ihren Anfang nahm. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es die einzige Serie aus der vergangenen Season, die von ABC eingestellt wurde.

Unklar ist hingegen derzeit noch das Schicksal der Dramaserie Doctor Odyssey, die hierzulande bei Disney+ zu sehen ist. Das Staffelfinale ist in den USA am 15. Mai zu sehen.

Die Serien-Neuheiten 2025/2026 bei ABC

Eine Serie sicherte sich ABC schon im Vorfeld der Upfronts für die nächste Season: ein weiterer Ableger der Rettungskräfte-Serie 9-1-1: Notruf L.A., der diesmal in der Stadt Nashville allerlei Katastrophe auslöst. Diese Serienneuheiten erweitern bald das Programm von Fox:



Die klassische Pilot-Season im Frühling, bei der Sender vor den Upfronts auf Basis von Pilotfolgen über eine Serienbestellung entscheiden, gibt es in dieser Form schon länger nicht mehr. Auch bei ABC bestand aufgrund der Verlängerung nahezu aller Serien kein Bedarf, neue Stoffe für den Herbst zu entwickeln.

Es ist aber davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten noch ein paar neue Serien bestellt werden, die später zur Midseason erscheinen. Dazu zählt unter anderem auch ein Reboot der Krankenhaus-Comedy Scrubs - Die Anfänger, das seit einiger Zeit im Gespräch ist.



Warum hat ABC so wenige Serien? In den letzten Jahren ist das Programm von ABC zunehmend zusammengeschrumpft und fällt im direkten Vergleich mit den Konkurrenzsendern CBS, NBC und FOX überraschend klein aus. Ein Grund dafür ist Muttergesellschaft Disney, die ihren Fokus auf Streaming-Serien bei Hulu und Disney+ verstärkt hat.

