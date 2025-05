Die Simpsons und 16 weitere Serien abgesetzt oder verlängert: 5 Serien-Schicksale stehen noch auf der Kippe

FOX hat über die Zukunft zahlreicher Serien wie Die Simpsons, Family Guy und Bob's Burgers entschieden. Viele davon streamen bei Disney+. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Es ist wieder Mai und für Serienfans bedeutet das ein Vorgeschmack auf das kommende Serienprogramm der großen US-Sender und eine Antwort darauf, welche Lieblingsserie abgesetzt oder verlängert wurden. Mit von der Partie ist auch FOX, die Sendeheimat gefeierter Animationsserien wie Die Simpsons, Family Guy und Bob's Burgers.



Insgesamt sechs aktuelle FOX-Serien streamen hierzulande bei Disney+. Im Rahmen der Upfronts entscheidet das US-Network nun über das Schicksal von insgesamt 17 Serien. Hier findet ihr die Übersicht aller abgesetzten, verlängerten und neuen FOX-Serien für die Saison 2025/2026.



Die Simpsons, Family Guy & mehr: Alle 8 Serien, die FOX verlängert hat

Mit einer historischen Bestellung von 240 Folgen haben FOX und Muttergesellschaft Disney kürzlich die Zukunft der Animations-Hits Die Simpsons, Family Guy, American Dad und Bob's Burgers bis ins Jahr 2029 (!) gesichert. Alle vier Serien sind in Deutschland bei Disney+ beheimatet.

911-Spin-off verabschiedet sich: Alle Serien, die FOX abgesetzt hat

9-1-1: Lone Star beendet nach 5 Staffeln

Rescue: Hi-Surf - abgesetzt nach Staffel 1

Bisher werden zwei Serien aus dem bisherigen Fox-Programm in der nächsten Season nicht zurückkehren. Bereits im September 2024 wurde verkündet, dass die Dramaserie 9-1-1: Lone Star mit der aktuellen 5. Staffel endet. In Deutschland ist das Serienfinale seit dem 24. April 2025 bei Disney+ zu sehen. Die Hauptserie 9-1-1: Notruf L.A. ist derweil in den USA beim Sender ABC zu Hause und wurde dort bereits um eine 9. Staffel verlängert.

Unklar ist aktuell noch das Schicksal folgender Serien:

Die Upfronts-Präsentation von FOX findet am 12. Mai statt. Sobald der US-Sender sein finales Herbstprogramm vorstellt, werden wir die Übersicht der verlängerten und abgesetzten Serien an dieser Stelle aktualisieren.

Was ist neu? Das sind die Serien-Neuheiten 2025/2026 bei FOX

Seit der Pandemie hat sich FOX vom klassischen Pilot-System verabschiedet. Anstatt im Frühjahr zahlreiche Pilotfolgen produzieren zu lassen und anhand dieser pünktlich zu den Upfronts über Serienbestellungen zu entscheiden, lässt FOX mittlerweile das ganze Jahr über Ideen und Drehbücher entwickeln und entscheidet auf Basis dieser.

Im Vorfeld der Upfronts wurde angenommen, dass FOX in diesem Jahr zwei neue Dramaserien an den Start bringt, um freie Programmplätze zu füllen. Aktuell wurden noch keine Serien-Neuheiten bekanntgegeben. Diese werden hier nach der Upfronts-Präsentation ergänzt.

Hier findet ihr weitere Absetzungen, Verlängerungen und Serien-Neubestellungen:



Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.