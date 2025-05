Die Zukunft von 16 Serien steht fest: Krimi-Universum mit über 50 Staffeln und mehr abgesetzt oder verlängert

Der US-Sender NBC hat über das Schicksal zahlreicher Serien entschieden, darunter das Chicago-Universum und das Law & Order-Franchise. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen abgesetzten und verlängerten Serien.

Das Chicago-Franchise, das Krimi-Urgestein Law & Order oder auch die Anwaltsserie Suits LA haben eines gemeinsam: Sie alle sind Serien des US-amerikanischen TV-Senders NBC. Dieser hat nun entscheiden, wie es mit insgesamt 16 Serien in Zukunft weitergehen wird.

NBC ist eines der großen US-Networks, das jedes Jahr im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellt. Wie es um die Zukunft der NBC-Serien steht, haben wir in dieser Übersicht zusammengetragen. Hier findet ihr alle abgesetzten, verlängerten und neuen NBC-Serien für die Saison 2025/2026.

Mehr als nur Chicago: Alle 9 Serien, die von NBC verlängert wurden

Die Zukunft zweier enorm beliebter Serien-Franchises ist gesichert. Sowohl die drei Chicago-Serien als auch die drei Law & Order-Serien werden alle für neue Staffeln zurückkehren. Damit ist das von Dick Wolf erdachte Krimi-Urgestein Law & Order auch nach 35 Jahren noch fester Bestandteil im Programm von NBC.



Suits-Nachfolger direkt wieder eingestellt: Alle 5 Serien, die NBC abgesetzt hat

Die Rückkehr in die Serienwelt von Suits war nur von kurzer Dauer. Nach nur 13 Folgen wurde das Spin-off Suits LA wieder eingestampft. Hierzulande wird die erste und letzte Staffel der Anwaltsserie aktuell bei Magenta TV ausgestrahlt. Das Serienfinale könnt ihr am 5. Juni 2025 schauen.

Unklar ist aktuell noch das Schicksal der Serie Grosse Pointe Garden Society, deren Staffelfinale (und vielleicht auch Serienfinale) in den USA am 16. Mai erscheint. Eine endgültige Entscheidung wird voraussichtlich in den kommenden Wochen getroffen werden.

Comedy mit Daniel Radcliffe: Die Serien-Neuheiten 2025/2026 bei NBC

Aus dem Hause NBC wird es in der kommenden TV-Season weniger frische Serien-Neuheiten geben als sonst. Grund dafür sind erworbene TV-Übertragungsrechte der neuen NBA-Saison für den kommenden Herbst, die weniger Programmplätze für Serien freilässt. Diese Serienneuheit erweitert bald das Programm von NBC:

The Fall and Rise of Reggie Dinkins - Comedy mit Daniel Radcliffe

Für die Season 2025/2026 ließ NBC im Vorfeld lediglich eine Pilot-Folge für eine potenzielle Serie produzieren: für eine Comedy-Serie mit Tracy Morgan und Daniel Radcliffe in den Hauptrollen, die von 30 Rock-Showrunner Robert Carlock mitentwickelt wird.



Zwei halbstündige Programmplätze ab November 2025 hat sich NBC aktuell noch im finalen Serienprogramm freigehalten. Einen Slot davon wird voraussichtlich The Fall and Rise of Reggie Dinkins erhalten. Darüber hinaus lässt der Sender noch zwei weitere Comedy-Pilotfolgen für potenzielle Serien verspätet produzieren. Welche Serie schlussendlich bestellt wird, soll erst im Juni entschieden werden.

