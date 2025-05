Die Zukunft von NCIS & 22 weiteren Serien steht fest – von Blue Bloods bis Yellowstone

Der Sender CBS entscheidet über die Zukunft von 23 Serien, darunter das NCIS-Universum und ein Blue Bloods-Nachfolger. Hier gibt's die Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Jedes Jahr im Mai stellen die großen TV-Sender der USA beim sogenannten Upfronts-Event ihre Programme für die im Herbst beginnende, kommende TV-Saison vor. Dazu zählt auch CBS, das vor allem für zwei Genres bekannt ist: Sitcoms und Krimiserien.

Jetzt hat CBS das Schicksal zahlreicher Serien für die kommende TV-Saison entschieden. Darunter auch das NCIS-Universum, das FBI-Franchise, das in Deutschland bei Disney+ beheimatete Actiondrama Tracker oder auch die Fantasy-Comedy Ghosts.



Hier findet ihr eine Übersicht mit allen 23 abgesetzten, verlängerten und neuen CBS-Serien für die Saison 2025/2026.



NCIS und Tracker gehen weiter: Alle Serien, die CBS verlängert hat

Ganze 12 Serien haben es in die kommende TV-Season geschafft. Während das Krimi-Flaggschiff NCIS bereits auf die 23. Staffel zusteuert, beendet CBS mit The Neighborhood in der kommenden Saison seine aktuell am längsten laufende Sitcom – in Deutschland hat diese aktuell leider keine Streaming-Heimat.

Zu den überschaubaren Comedy-Rückkehrern zählen auch das hierzulande frisch bei ProSieben gestartete The Big Band Theory-Prequel Georgie & Mandy und der schräge Geister-Wahnsinn Ghosts, den ihr bei WOW (4 Staffeln) und bei Netflix (2 Staffeln) streamen könnt.

Abschied von S.W.A.T. und FBI: Alle Serien, die CBS abgesetzt hat

Besonders hart trifft es Fans der Action-Serie S.W.A.T., die nun bereits zum dritten Mal abgesetzt wurde. Auch das von Dick Wolf und Craig Turk begründete Krimiuniversum FBI muss eine bittere Niederlage einstecken und wurde um zwei langlebige Spin-offs gekürzt.

Blue Bloods und Yellowstone werden fortgesetzt: Die Serien-Neuheiten 2025/2026 bei CBS

Gleich 6 Serien-Neuheiten stehen bei CBS in den Startlöchern. Ein Ableger der Feuerwehr-Serie Fire Country wurde schon vergangenes Jahr in Auftrag gegeben und für die kommende TV-Saison aufgehoben. Folgende Serien wurden bestellt und werden demnächst ins Programm von CBS wandern:



Nach der Absetzung der beliebten Polizeiserie Blue Bloods - Crime Scene New York gibt es zwar keine richtige Fortsetzung, aber als kleiner Trost ein Spin-off, das die Geschichte von Donnie Wahlbergs Detective Danny Reagan in Boston weiterspinnt.

Vor einiger Zeit wurde enthüllt, dass CBS an einer neuen Yellowstone-Serie arbeitet, die nun offiziell bestellt wurde. Ab Frühling 2026 wird der Charakter Kayce Dutton (Luke Grimes) im Zentrum einer Fall-der-Woche-Geschichte zum US-Marshal und sorgt auf den Ranches in Montana für Recht und Ordnung.



Noch etwas länger müssen sich Krimifans hingegen auf die US-Adaption der deutschen Tom Beck-Serie Einstein gedulden, die zwar schon jetzt bestellt wurde, aber erst in der Season 2026/2027 zu sehen sein wird. Die Hauptrolle darin übernimmt Criminal Minds-Star Matthew Gray Gubler.

