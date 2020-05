The Walking Dead: Die 20 besten Figuren aus 10 Staffeln

The Walking Dead besitzt ein riesiges Arsenal an Figuren. Wir haben von Rick bis Negan unsere liebsten Charaktere aus der Serie in einem Top 20-Ranking geordnet.

In mittlerweile 10 Staffeln haben sich bei The Walking Dead enorm viele Figuren angehäuft - zahlreiche Fan-Lieblinge sind natürlich auch bereits gestorben. Gerade befindet sich die Zombie-Serie in einer Pause, was eine gute Gelegenheit ist, um sich das gigantische Ensemble von früher und heute mal wieder vor Augen zu führen. The Walking Dead: So kam das Ranking zustande Fünf Mitglieder aus der Moviepilot-Redaktion - Max, Matthias, Andrea, Esther und Jenny U. - haben sich daher zusammengesetzt und ein Ranking der 20 besten The Walking Dead-Charaktere ausgetüftelt: Jeder erstellte zunächst eine persönliche Top-Liste (Platz 1 erhielt 20 Punkte, Platz 2 bekam 19 Punkte usw.) und dann wurde abgerechnet. Test: The Walking Dead: Welche Figur bist du in der Zombie-Apokalypse? Am Ende ergab die Aufzählung insgesamt erwartungsgemäß natürlich weitaus mehr als 20 Figuren, dennoch zogen wir an dieser Stelle dann den Schlussstrich. Auf den nächsten Seiten erfahrt ihr, wer es in unser Ranking geschafft hat: Steht der langjährige Held Rick Grimes auf Platz 1 oder hat Daryl ihm womöglich den Rang abgelaufen? Und wie schlagen sich eigentlich die Bösewichte? Weiter unten erhaltet ihr die Auflösung! Achtung, Spoilergefahr!