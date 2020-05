The Walking Dead im Test: Welche Figur bist du in der Zombie-Apokalypse?

Auf das The Walking Dead-Staffelfinale von Season 10 musst du noch warten. Herausfinden, ob ein Rick, eine Carol, ein Daryl oder ein Negan in dir steckt, kannst du im Test aber jetzt schon.

Die Serie The Walking Dead ließ ihre Zuschauer zuletzt etwas in der Luft hängen. Auf die finale 16. Episode der 10. Staffel musst du in Corona-Zeiten noch etwas warten. Das vorzeitige Ende hält aber zugleich ein paar Charaktere noch länger am Leben.



Wir bieten dir nun die Möglichkeit, in eine Haut der Postapokalypse zu schlüpfen und herauszufinden, welche The Walking Dead-Figur in dir steckt. Ganz einfach, indem du ein paar Fragen beantwortest.

Das Walking Dead-Quiz: Welchem Charakter bist du am ähnlichsten?

Die Serie The Walking Dead hatte von Season 1 bis zu Staffel 10 natürlich jede Menge postapokalyptisches Personal. Nicht jeder hat überlebt.

© AMC The Walking Dead: die Besetzung

Davon unabhängig, greift dieser Persönlichkeitstest auf eine Auswahl von 11 großen Figuren der Serie zurück, die in mindestens 65 Episoden mitgespielt haben. Bei der Auslotung deiner Walking-Dead-Persönlichkeit kannst du folgende Ergebnisse erzielen:

Bereit? Dann halte es wie in der Zombieapokaylpse: Nicht lange zögern, sondern ran an den Speck! Hier kommt der große Persönlichkeitstest zu The Walking Dead.

Und? Ist das Ergebnis überraschend oder wusstest du schon immer, dass genau diese Figur aus The Walking Dead dir am meisten gleicht. Verrate es uns doch in den Kommentaren.

Carol, Negan, Daryl? Welche The Walking Dead-Figur hat der Test für dich ausgespuckt?