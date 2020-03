The Walking Dead: Neuste Folge gedenkt einem ganz besonderen Rick Grimes-Moment

The Walking Dead-Fans können die Schlacht gegen Alpha kaum erwarten. Ein Hoffnungsschimmer scheint ein Easter Egg im Trailer, der an Rick erinnert.

Der Helikopter, mit dem Rick Grimes von dannen zog, liegt schon eine Weile zurück - für Fans von The Walking Dead wiegt der Verlust von Andrew Lincoln aber immer noch schwer. Auch da die AMC-Serie seitdem weiter mit den Quoten und dürftigen Kritiken zu kämpfen hat.

The Walking Dead: Versteckt sich Rick in der 10. Staffel?

Die neue Episode der aktuell laufenden 10. Staffel bringt aber zumindest ein bisschen Rick zurück. Denn Hilltop-Anführer Daryl (Norman Reedus) posiert in der Vorschau zur neuen 11. Episode auffallend deckungsgleich zu seinem Vorgänger. Denn so wie Daryl dort im Garten steht, scheint fast genauso aus der ersten Episode aus Staffel 8 zu stammen.

© AMC Rechts die neue Folge, links Staffel 8 - sind Rick und Daryl sich ähnlicher als wir glaubten?

Damals trauerte Rick an den Gräbern von Glenn und Abraham. Und auch Daryl scheint mit den Nerven am Ende.

Reiner Zufall? Oder eine Reminiszenz an den Sheriff? Im Angesicht der großen Schlacht gegen Alpha stellt sich Daryl Dixon womöglich die Frage: "Was würde Rick jetzt tun?"

The Walking Dead - S10 Episode 11 Trailer (English) HD

Vielleicht soll aber die visuelle Ähnlichkeit nur verdeutlichen, dass Daryl endgültig in die Fußstapfen des aus der Serie verbannten Grimes tritt. Ein schweres Erbe, das Norman Reedus damit antreten würde. Gegenüber Comic Book verriet der Schauspieler 2018 jedoch, dass er dies gar nicht vor hätte.

Jeder in der Show versucht, mitzuhelfen, sein Spiel zu verbessern und dieses Lücke zu füllen. Ich glaube nicht, dass es einen neuen Rick geben könnte.

Bereits im Vorfeld der 10. Staffel erinnerten die Macher an den schmerzlich vermissten Fanliebling. So packten sie Ricks berühmtes Zitat "We Are the Walking Dead" auf die Poster zu den neuen Folgen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Über der Schlacht von Hilltop wird also in gewisser Weise Ricks Geist schweben - hoffentlich ein gutes Zeichen. Wie auch das Gefecht mit den Whisperers ausgeht: Grimes kehrt spätestens mit seiner eigenen Filmtrilogie zurück, die sich aktuell parallel zur Serie in Planung befindet. Wann diese jedoch fertig wird, ist noch nicht bekannt.

Wird Daryl der neue Rick? Oder kann The Walking Dead ohne Grimes nicht weitergehen? Was glaubt ihr?