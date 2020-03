The Walking Dead-Vorschau: Die Schlacht von Hilltop steht vor der Tür

In The Walking Dead steht eine verheerende Schlacht bevor, denn Alphas Horde ist auf dem Weg nach Hilltop. Hier könnt ihr den Trailer zu Staffel 10, Folge 11 sehen.

Die 10. Staffel von The Walking Dead erreicht mit der Eskalation des Konflikts mit den Whisperers schon bald ihren Höhepunkt. Nachdem bereits Beta zahlreiche Menschen abmetzelte, marschiert nun Alphas Horde von Beißern Richtung Hilltop, wo in der nächsten Folge zahlreiche Charaktere um ihr Leben kämpfen müssen.

Die nächste Folge trägt den Titel Morning Star. Darin bereiten sich die Bewohner von Hilltop auf die bevorstehende Schlacht gegen Alphas Horde vor. Den Trailer zu Folge 11 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

The Walking Dead: Die größte Schlacht von Staffel 10 steht bevor

Keine Sorge liebe Walking Dead-Fans, Daryl (Norman Reedus) geht es gut. Das äußerst blutige Duell mit Alpha hat er einigermaßen unbeschadet überstanden und bringt uns nun die unheilvolle Botschaft, dass sich Alpha (Samantha Morton) auf dem Vormarsch befindet.

Seit dem ersten Auftritt von Alpha in Staffel 9 haben alle Ereignisse um die Whisperer auf diesen Moment zugesteuert. Vor den Toren Hilltops werden die Whisperer und ihre Horde von Beißern einen verheerenden Angriff ausführen, der den Bewohnern der Kolonie alles abverlangt. Denn wie der Trailer zeigt, wird zeitnah keine Hilfe aus Alexandria eintreffen können.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Auch wenn die Schlacht von Hilltop wohl nicht ganz so episch wie die Schlacht von Winterfell in Game of Thrones wird, können sich Fans auf viel Action im Whisperer-Krieg einstellen, wie Showrunnerin Angela Kang gegenüber Insider verriet:

Es gibt einiges an cooler Action zu sehen. Und Sachen, die vielleicht vom Ausmaß her kleiner sind, aber dafür massive Konsequenzen haben.

The Walking Dead - Trailer zu Staffel 10, Folge 11

The Walking Dead - S10 Episode 11 Trailer (English) HD

The Walking Dead: Fifty Shades of Negan

Neben dem Trailer zur kommenden Episode wurden auch bereits die ersten Minuten als Clip veröffentlicht, die uns die erste Szene mit Negan (Jeffrey Dean Morgan) nach seinen Sexspielchen mit Alpha zeigen. Als neue Vertrauensperson der Whisperer-Anführerin darf er sie nun mit Zweigen auspeitschen und so stärker machen - eine Aufgabe, die bisher Beta vorbehalten war.

Anschließend sehen wir Alpha und die Whisperer in Richtung Hilltop marschieren. Gemeinsam flüstern sie ihren neuen Schlachtruf "Wir sind das Ende der Welt!", während wir das erste Mal Negan in seiner neuen Whisperer-Verkleidung bewundern können.

Hier könnt ihr die ersten Minuten aus Folge 11 sehen:

The Walking Dead - S10E11 Opening Minutes (English) HD

Vor den Toren Hilltops wird sich hoffentlich bald zeigen, welcher Gruppe Negans wahre Loyalität gilt. Würde er wirklich einen Angriff gegen Hilltop ausführen, obwohl sich dort Judith befindet?

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Auch Whisperer dürfen Sex haben

In der ersten Folge unseres neuen Podcastformats Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - diskutieren Yves, Max und Sebastian über die 9. Folge der 10. Staffel und schauen, was uns in den kommenden Folgen noch erwartet.

Mit der Folge Zukunft oder Rache? findet The Walking Dead zurück zu den Horrorwurzeln. Noch schockierender als der dunkle Höhlen-Horror ist allerdings eine bizarre Sexszene zwischen Alpha und Negan. Unsere Meinungen und Theorien zur 10. Staffel hört ihr im Podcast.



