The Walking Dead erinnert mit grausiger Szene an Negans ersten Auftritt

In der neusten Folge von The Walking Dead versteckt sich eine Szene, die mit einem ganz bestimmten Detail an Negans Gräueltaten in Staffel 6 erinnert.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Die Schlacht um Hilltop hat begonnen. In der neusten Folge von The Walking Dead trifft Alpha mit ihrer Zombie-Herde und den Whisperers auf dem Schlachtfeld ein und setzt ein unbarmherziges Blutvergießen in Gang, dessen gesamtes Ausmaß sich erst in der nächste Woche zeigen wird.

Kurz zuvor gab es eine schaurige Referenz zu entdecken, die uns direkt ins Finale der 6. Staffel katapultierte, als wir zum ersten Mal Zeugen von Negans Gräueltaten wurden. Bevor der von Jeffrey Dean Morgan verkörperte Bösewicht in Erscheinung trat, machte er sich mit beängstigenden Anzeichen bemerkbar.

The Walking Dead erinnert an das erste Negan-Grauen

So lockte er Rick und Co. gezielt in seine Falle, indem er Straßenblockaden errichtete und auf anderweitig abschreckende Taktiken zurückgriff. Dazu gehörten auch die Leiche eines Überlebenden, der wie an einem Galgen aufgehängt wurden und somit den Weg blockierten. In der neuen Folge erwartet uns erneut ein solch grausiger Anblick.

© AMC The Walking Dead

Comic Book hat uns auf den Moment aufmerksam gemacht. Wenn Daryl, Lydia und Dianne unterwegs sind, um die Kinder von Hilltop in Sicherheit zu bringen, passieren sie zwei die sterblichen Überreste zweier Hilltop-Wächter, die an Bäumen hängen. Daryl erkennt die Methode und weiß: Negan hat sich auf die Seite von Alpha geschlagen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Schon der Trailer zu aktuellen The Walking Dead-Folge erinnert mit einer Daryl-Szene an einen Rick-Moment vergangener Tage, als dieser vor den Gräbern in Hilltop einen Moment innehielt, ehe er sich in die nächste gewalttätige Konfrontation mit seinem Widersacher stürzte.

