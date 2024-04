The Walking Dead enthüllt alternatives Ende der Rick-Serie: Es hätte Fans der Vorlage besonders glücklich gemacht

Mindestens eine Szene hat es nicht ins Finale der The Walking Dead-Serie The Ones Who Live geschafft. Ein neues Video zeigt uns die alternative Version des Endes.

Über ein Jahr nach dem Ende von The Walking Dead wurde mit dem Spin-off The Ones Who Live jetzt auch die Geschichte von Michonne (Danai Gurira) und Rick Grimes (Andrew Lincoln) zu einem Abschluss gebracht. Ohne konkrete Staffel 2-Pläne könnte es der vorerst letzte Auftritt der beiden Charaktere sein. Und nach der Ausstrahlung des Finales ist klar: Wir haben nicht alles vom Ende ihrer gemeinsamen Serie zu sehen bekommen.

Achtung, es folgen Spoiler!



Im Gegensatz zum alternativen Ende der Originalserie macht das entfernte The Ones Who Live-Ende keinerlei riesige Zeitsprünge. Stattdessen hätten wir noch mehr vom berührenden Wiedersehen der Grimes-Familie und eine Überraschung für Comic-Fans zu sehen bekommen. Neue Bilder und ein Video gewähren uns jetzt einen Blick auf die geschnittene Szene.

Alternatives The Ones Who Live-Ende hätte noch mehr von der großen The Walking Dead-Reunion gezeigt

Es ist für The Walking Dead-Fans ein unfassbar kostbarer Moment. Am Ende von The Ones Who Live kann Rick Grimes über 8 Jahre nach seinem Verschwinden seine Tochter Judith (Cailey Fleming) wieder in die Arme schließen und lernt erstmals seinen Sohn RJ (Antony Azor) kennen. Mit dem Bild einer Umarmung der ganzen Familie endet dieses Kapitel der Grimes-Saga. Aber es wurde noch ein wenig mehr gedreht.

Einige offiziell von AMC veröffentlichte Behind-the-Scenes-Bilder zu Folge 6 enthüllen, dass noch weitere Szenen im Rahmen der große Wiedervereinigung der Familie Grimes gedreht wurden. Denn auf diesen Bildern tragen Rick, Michonne, Judith und RJ andere Klamotten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass tatsächlich mindestens eine Szene aus dem Finale geschnitten wurde, zeigt ein Video, das seinen Weg auf X (ehemals Twitter) gefunden hat. Darin zu sehen sind Rick, Michonne und ihre beiden Sprösslinge bei einem idyllischen Picknick:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob noch mehr Material abseits der Picknick-Szene gedreht wurde und in welchem Kontext diese zu sehen gewesen wäre, ist derzeit nicht bekannt. Möglich wäre, dass die Szene Teil einer Montage war, die das wiedergefundene Familienglück von Rick Grimes noch ausschweifender beleuchtet hätte.

Die geschnittene Szene versteckt eine Comic-Überraschung für The Walking Dead-Fans

Die alternative und längere Version des The Ones Who Live-Endes hätte uns nicht nur mehr von Rick und seinen Kindern gezeigt. Die Szene hätte auch eine besondere Überraschung für Fans der The Walking Dead-Comics beinhaltet, wie ein weiteres Behind the Scenes-Bild enthüllt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem Rick Grimes seine Handprothese auf der zerstörten CRM-Basis zurückgelassen hat, hätte er sich am Ende mit einem neuen Modell präsentiert, das einem besonderen Moment aus den Comics nachempfunden wurde.

In der Vorlage verliert Rick seine rechte Hand bereits recht früh in der Geschichte. In Ausgabe 127 erhält er schließlich eine neue Prothese, die vom Hilltop-Schmied Earl angefertigt wurde. Diese hätten wir nun erstmals auch in der Serienwelt von The Walking Dead zu sehen bekommen.

Wo kann ich The Walking Dead: The Ones Who Live streamen?

Alle sechs Episoden der Miniserie The Ones Who Lives könnt ihr jetzt komplett im Abo von MagentaTV streamen. Das The Walking Dead-Spin-off ist vorerst nur dort exklusiv zu sehen.

Wer das Wiedersehen mit Rick und Michonne abseits von MagentaTV sehen möchte, muss sich noch etwas gedulden. Bereits die vorangegangenen Spin-offs Dead City und Daryl Dixon wurden wenige Monate nach ihrem Start bei MagentaTV auch als Kauf-VoD bei Amazon Prime Video zur Verfügung gestellt.