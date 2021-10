The Walking Dead Staffel 11 macht Pause: Wann und wie geht's mit Folge 9 auf Disney+ weiter?

The Walking Dead Staffel 11 pausiert. Falls ihr auf Disney+ nach Folge 9 sucht, werdet ihr so schnell nicht fündig. Wir verraten euch wann und wie es mit Negan, Maggie und Co. weitergeht.

Mit Staffel 11 befindet sich The Walking Dead auf der Zielgeraden. Die finale Season schockt uns mit brutalen Killern und fasziniert mit einer gänzlich neuen Gemeinschaft. Nach Folge 8 ist aber vorerst schon wieder Schluss, denn die Serie verabschiedet sich in die lange Winterpause.

Wann es mit Episode 9 weitergeht, welche drängenden Fragen die nächsten Folgen beantworten müssen und welche konkreten Hinweise der Teaser zu The Walking Dead Staffel 11 Teil 2 liefert, haben wir euch hier zusammengetragen.

The Walking Dead Staffel 11: Wann kommt Folge 9 auf Disney+?

Einige Monate müssen sich The Walking Dead-Fans nun gedulden. Glücklicherweise wurde bereits ein konkretes Startdatum enthüllt, wann es mit Staffel 11 weitergeht. Am 21. Februar 2021 erscheint Episode 9 bei Disney+. Acht frische Folgen werden wieder im Wochentakt immer montags dort erscheinen.

© AMC Neue The Walking Dead-Figur: Pamela Milton

The Walking Dead Staffel 11 Teil 2 umfasst die Episoden 9 bis 16. Letztere wird aber nicht wie gewohnt das Staffelfinale darstellen, sondern ein weiteres Midseason-Finale. Denn diesmal können sich Fans auf insgesamt 24 Folgen freuen, die die Serie zum Abschluss bringen. Der 3. und finale Teil wird im Laufe des Jahres 2022 erscheinen.

The Walking Dead: Staffel 11 muss noch einige Fragen beantworten

In nur 16 Episoden ist das Serienmonument The Walking Dead bereits vorbei. Es ist noch nicht wirklich abzusehen, wie genau die Serie enden könnte. Mit Blick auf das Ende der Comicvorlage spielt das Commonwealth dabei aber eine tragende Rolle.

Der erste Teil der finalen Season hinterlässt uns mit einigen drängenden Fragen, die die kommenden Episoden beantworten müssen. Ein paar Antworten und Hinweise auf die Fortsetzung von Staffel 11 liefert bereits der erste Trailer. Achtung, Spoiler:

Schaut hier den Teaser zu The Walking Dead Staffel 11 Teil 2

The Walking Dead - S11 E9 Teaser Trailer (English) HD





Die Reapers: Werden Maggie und Negan sterben?

Folge 8 hinterlässt uns mit einem gemeinen Cliffhanger. Nach dem Tod von Pope übernimmt Leah (Lynn Collins) die Führung der Reaper. Ihr erster Akt als neue Anführerin ist ein Angriff auf Maggie und Negan. Unzählige Pfeile werden aus einer Hwacha direkt in ihre Richtung geschossen.

Angst um die beiden Hauptfiguren müssen wir allerdings nicht haben. Im Trailer zu Staffel 11, Teil 2 sind Maggie und Negan wohlauf. Die Vorschau zeigt sogar Maggie zurück in Alexandria, wo sie einen Soldaten des Commonwealth grimmig anschaut.

Maggie und Negan werden ihre lange Mission endlich beenden können und Nahrungsvorräte nach Alexandria bringen. Bleibt nur die Frage, ob sie rechtzeitig zum schwer verletzten Alden (Callan McAuliffe) zurückkehren können. Oder wird dieser das erste große Opfer von Staffel 11?

Was passiert noch mit dem Commonwealth?

In der ersten 8 Folgen lernten wir erstmals das Commonwealth von Innen kennen, während die meisten Hauptfiguren noch keine Berührung mit der Mega-Gemeinschaft haben. Das wird sich aber nun ändern, nachdem Eugene den Stadtort seiner Community preisgab. Im ersten Trailer sind bereits Charaktere wie Daryl, Carol, Rosita im Commonwealth zu sehen.

© AMC Carol im Commonwealth

In Staffel 11 Teil 2 werden wir erstmals auf Pamela Milton (Laila Robins), die Anführerin des Commonwealth und Mutter des ätzenden Sebastian Milton, treffen und mehr über ihr strenges Regiment sowie die von ihr geschaffene Klassengesellschaft erfahren. Und wenn wir in den letzten 10 Jahren The Walking Dead etwas gelernt haben, dann dass sich unsere Charaktere nur ungern von korrupten Menschen in Machtpositionen unterwerfen lassen.

Kehren Rick und Michonne für das Finale zurück?

Zwei essentielle Hauptfiguren haben The Walking Dead in den vergangenen beiden Staffeln verlassen: Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira). Während Rick nun seit Jahren in den Fängen der Civic Republic lebt, begab sich Michonne auf die Suche nach ihm.



Aktuell ist nicht bekannt, ob die beiden Charaktere für die finalen Episoden zurückkehren werden. Allerdings häuften sich zuletzt die Hinweise. Die vielen Teaser auf die mögliche Rückkehr von Rick und Michonne sind nicht mehr zu übersehen. Und seinen wir mal ehrlich: The Walking Dead kann einfach nicht ohne Rick enden.



Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11 auf Disney+?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?

