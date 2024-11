The Walking Dead verwirrt komplett: Daryl-Serie geht am Ende von Staffel 2 über 1000 Kilometer in die falsche Richtung

The Walking Dead: Daryl Dixon geht weiter und schickt Daryl und Carol in Staffel 3 nach Spanien. Diese Änderung macht das Finale von Staffel 2 umso verwirrender.

Die 2. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon ist nach 6 Folgen bereits zu Ende. Diese brachte nicht nur Carol (Melissa McBride) und Daryl (Norman Reedus) wieder zusammen, sondern beendet auch das Zombie-Abenteuer in Frankreich. Überraschend ist das nicht, denn seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Spin-off-Serie ab Staffel 3 einen Abstecher nach Spanien machen wird. Nach dem Finale von Staffel 2, das ihr seit dem 4. November bei Magenta TV streamen könnt, sollten deshalb jetzt viele Fans verwirrt sein.

Das Ende von The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 erklärt: Daryl und Carol reisen doch nicht nach Spanien

In der letzten Episode von Staffel 2 mit dem treffenden Titel Au Revoir Les Enfants (auf Deutsch: Auf Wiedersehen, Kinder) lässt The Walking Dead Frankreich hinter sich. Da Ashs Flugzeug nicht genug Platz bereithielt, um die gesamte Truppe zurück in die USA fliegen zu können, wurde lediglich Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) in die Maschine in Richtung Commonwealth gesetzt. Daryl und Carol bleiben zurück und müssen einen anderen Weg finden, um den Atlantik zu überqueren. Und den erhoffen sie sich in Großbritannien zu finden.

Am Ende der Staffel betreten sie gemeinsam mit Codron (Romain Levi) und zwei schottischen Reiseführern den Eurotunnel. Der ist allerdings von glühenden (!) Zombies bevölkert, die mit biolumineszenten Pilzen überwuchert sind und bei Berührung schwere Halluzinationen (!!) hervorrufen. Daryl und Carol können glücklicherweise zwei Gasmasken ergattern. Von den anderen getrennt und auf sich allein gestellt, verschwindet das Duo in der finalen Einstellung der Staffel in den Tiefen des Tunnels in Richtung England.

Moment, wohin?!

Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Cliffhanger mit spannendem Teaser für das nächste Kapitel der Geschichte wirkt, ist tatsächlich ein verwirrendes Ende. Denn es ist bereits offiziell enthüllt worden, dass Staffel 3 Carol und Daryl nicht etwa nach Großbritannien, sondern ins über 1000 Kilometer entfernte Spanien führt. Um dorthin zu gelangen, ist der Eurotunnel aber die völlig falsche Richtung.

Ohne irgendeinen Anhaltspunkt für den Ortswechsel hinterlässt uns Staffel 2 mit jeder Menge Fragezeichen. Glücklicherweise liefert ein erster Teaser auf die Fortsetzung schon jetzt eine Antwort.

Wie geht es in The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 weiter?

Konkrete Details zur Handlung der nächsten Staffel sind bisher noch nicht bekannt. Auch wenn das jüngste Finale selbst keinerlei Hinweise liefert, wie und warum es Daryl und Carol nach Spanien verschlägt, scheint der erste Teaser zu Staffel 3 das Rätsel zu lösen.

Schaut hier den Teaser zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S03 Teaser (English) HD

Der erste Teaser bestätigt schon jetzt, dass Daryl und Carol zu Beginn der nächsten Staffel gar nicht direkt in Spanien landen, sondern zuerst einen Abstecher ins postapokalyptische London unternehmen. Dort treffen sie auf einen neuen Charakter, der vom britischen Comedian Stephen Merchant gespielt wird.

Aber wie kommen Daryl und Carol nach Spanien? Der Grund für den großen Umweg wird im Teaser noch nicht verraten. Möglich wäre, dass das Duo nicht findet, was es gesucht hat und sich eine neue Möglichkeit für einen Trip über den Atlantik in Spanien anbietet. Das erste Bildmaterial zu Staffel 3 liefert auch ein Transportmittel, das die Charaktere von Großbritannien nach Spanien führen könnte: ein Segelboot.

Für die Serie selbst wird Staffel 3 eine Art Reboot. Carol und Daryl werden natürlich weiterhin das Ziel antreiben, einen Weg zurück in die USA zu finden. Doch mit dem Ortswechsel auf die Iberische Halbinsel wird ein komplett neues Storykapitel mit neuen Charakteren aufgeschlagen, in dem die Geschichte rund um die französischen Fraktionen voraussichtlich keine Rolle mehr spielen wird.

Weitere interessante Artikel zu The Walking Dead:

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3?

Die Dreharbeiten zur nächsten Staffel laufen bereits seit August 2024 in Spanien auf Hochtouren. Sollten Verzögerungen ausbleiben, steht einem erneuten September-Start nichts im Wege. The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 wird also voraussichtlich im September 2025 bei AMC an den Start gehen. In Deutschland wird die nächste Season wieder bei Magenta TV zu sehen sein.