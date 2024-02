The Walking Dead-Katastrophe mit 100.000 Opfern: Das größte Geheimnis der Rick-Serie wurde schon vor 3 Jahren gelöst

In der neuen The Walking Dead-Serie The Ones Who Live erfährt Rick Grimes von einer schrecklichen Tragödie. Hinter der Omaha-Desaster steckt aber weitaus mehr.

Mit The Ones Who Live können wir seit dem 26. Februar 2024 bei MagentaTV endlich wieder dem einstigen The Walking Dead-Hauptcharakter Rick Grimes (Andrew Lincoln) Woche für Woche durch die Zombie-Apokalypse folgen. Für Fans des gewaltigen Serien-Universums hält das Spin-off dabei einige Überraschungen bereit.

So erfährt Rick Grimes direkt in Folge 1 von einer gewaltigen Katastrophe in einer entfernten Gemeinschaft. Hinter dem Angriff auf Omaha steckt allerdings weitaus mehr. Das wissen jedoch nur Fans, die das Spin-off The Walking Dead: World Beyond komplett gesehen haben. Aber keine Sorge: Wir haben euch das Wichtigste zur geheimen CRM-Intrige zusammengefasst.

Achtung, Spoiler:

Das Omaha-Desaster in The Walking Dead: The Ones Who Live erklärt

In The Ones Who Live lernen wir die mysteriöse Civic Republic und das Civic Republic Military (CRM) aus der Perspektive von Rick Grimes kennen. Die nach dem Beginn der Zombie-Apokalypse in der ehemaligen Metropole Philadelphia errichtete Zivilgesellschaft ist Teil eines Bündnisses von drei großen und über die USA verteilten Gemeinschaften. Dazu zählen die Civic Republic, Portland und Omaha.

Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Trailer (Deutsch) HD

Entsprechend tief sitzt der Schock, als Rick und seine neuen Kolleg:innen davon erfahren, dass die befreundete Community Omaha im Zuge einer gewaltigen Katastrophe zerstört wurde und knapp 100.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Die Hintergründe dieses Desasters sind schwammig, aber eine gewaltige Zombie-Horde soll verantwortlich sein.

Die Menschen innerhalb der Civic Republic-Mauern ahnen jedoch nicht, was wirklich vorgefallen ist. The Walking Dead-Fans wissen es hingegen schon. Eben jene Omaha-Katastrophe gab es nämlich bereits im Auftakt der Spin-off-Serie World Beyond zu sehen.

Am 10. Jahrestag des Beginns der Apokalypse wird die Campus-Kolonie von Omaha von einer gewaltigen Horde Untoter überrannt und ausgelöscht. Wie es dazu kommen konnte? Das CRM selbst ist für diese Katastrophe verantwortlich. Das Militär lenkte die Zombie-Massen dorthin und zerstörte gezielt die sicheren Mauern der Kolonie. Warum das CRM diesen Angriff fingierte? Das wissen wir auch bereits.

Rick Grimes kennt die wahren Absichten des CRM noch nicht

Hinter der Omaha-Katastrophe steckt eine gewaltige Intrige, die bis zur Spitze des CRM, zu Major General Beale (Terry O'Quinn), führt. Diese wird sicherlich noch eine elementare Rolle in Ricks Geschichte spielen. Falls ihr World Beyond noch nicht gesehen habt und euch einen möglichen Mega-Twist nicht verderben möchtet, lest besser nicht weiter. Letzte Spoiler-Warnung.

AMC The Walking Dead: World Beyond enthüllt die Motive des CRM

In der 2. und letzten Staffel von World Beyond offenbaren sich die wahren Absichten des Hubschrauber-Militärs. Im Zuge der Gründung der Civic Republic wurde dem CRM einst vollkommene Autonomie für 10 Jahre zugesprochen. In diesem Zeitraum konnte das CRM ungehindert handeln, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Jetzt steht der Ablauf dieser Vereinbarung bevor.

Konkret heißt das: Die Aufsicht des Militärs soll der zivilen Regierung übertragen werden. Ein entsprechender Zeitungsartikel zu diesem Prozess ist auch schon im Vorspann zu The Ones Who Live zu entdecken. Freiwillig will sich die Führungsspitze der "mächtigsten Armee des Planeten" allerdings nicht einfach so der Regierung unterwerfen.

Und so fingiert das CRM den verheerenden Angriff einer Mega-Horde, um die Machtübergabe während des Notzustands zu verzögern. Die meisten Soldaten, darunter auch Rick Grimes, wissen allerdings gar nichts vom Machtkampf innerhalb der Civic Republic und einem möglichen drohenden Militärputsch.

Dass es selbst innerhalb der Reihen des Militärs Geheimnisse und Verschwörungen gibt, wird bereits in Folge 1 durch den CRM-Colonel Donald Okafor (Craig Tate) angedeutet. Auch wenn Rick Grimes es noch nicht weiß: Seine Loyalität gegenüber dem Militär könnte in den nächsten Folgen auf eine harte Probe gestellt werden.

Wann kommt The Walking Dead: The Ones Who Live Folge 2?

Die erste Staffel von The Ones Who Live besteht aus sechs Folgen, die im Wochentakt immer montags bei MagentaTV veröffentlicht werden. Weiter geht es mit Episode 2 am 4. März 2024.