The Walking Dead: Michonne & Lucille wollen Blut sehen in neuem Video

In den kommenden Folgen von The Walking Dead Staffel 10 erreicht der Kampf gegen die Whisperer seinen Höhepunkt. Im neusten Teaser hantiert Michonne mit Negans Lucille.

Die 10. Staffel von The Walking Dead geht bald endlich weiter und die nächste Eskalation steht bevor: Nachdem einige Figuren in Alphas Falle getappt sind, verlangt der Cliffhanger der jüngsten Episode eine Auflösung und die Überlebenden aus der Höhle haben garantiert noch einiges vor sich.

Promo-Material zu den neuen The Walking Dead-Folgen zeigte uns unter anderem bereits Negan als Whisperer und erinnerte an Rick Grimes. Der neuste Teaser setzt noch mal eins drauf und beschert uns eine wütende Michonne mit der wohl legendärsten Waffe der gesamten Serie. Oben im Titelbild sowie weiter unten auf der Seite könnt ihr euch den Clip anschauen.

The Walking Dead Staffel 10 erinnert an Negans brutalsten Moment

Das Video liefert den bislang eindringlichsten Blick auf das nächste und mutmaßlich letzte Kapitel des Whisperer-Kriegs: Während bei Judith Tränen fließen, wird Alpha schwer verletzt. Die bevorstehende Schlacht um Hilltop und eine Invasion von Alexandria fordern garantiert so manches Opfer.

Das Highlight des Teasers ist aber Michonne (Danai Gurira), die einst im Zuge von Negans Gefangennahme dessen Baseballschläger Lucille aufsammelte. Nun ist sie selbst es, die die blutdurstige Lucille schwingt - und dabei sieht sie ziemlich entschlossen aus. Wen Michonne wohl ins Visier genommen hat?

Die entsprechende Einstellung ist genauso gefilmt wie ein ikonischer Moment mit Negan (Jeffrey Dean Morgan) aus Staffel 6, als eben dieser zahlreiche Protagonisten der Serie zum Niederknien zwang und seine Opfer sadistisch nach dem Ene-Mene-Muh-Prinzip auswählte.

The Walking Dead: Seht den neuen Teaser mit Alpha und Michonne

The Walking Dead kehrt am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel zunächst beim US-Sender AMC zurück. Jeweils einen Tag erscheinen die neuen Episoden auch in Deutschland bei FOX und Sky Ticket.

