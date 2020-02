The Walking Dead Staffel 10: Neue Bilder zeigen Negan als Whisperer

Der nächste Krieg in The Walking Dead steht bevor. Neue Bilder zur AMC-Serie zeigen den undurchsichtigen Negan als Teil der größten Bedrohung, den Whisperern.

Ist er einer von ihnen? Oder avanciert der einstige Gegenspieler Negan (Jeffrey Dean Morgan) zur Geheimwaffe im Krieg die Whisperer? Das Schicksal des einstigen Anführers der Saviors ist eines der aktuell größten Geheimnisse in The Walking Dead. Zuletzt schloss er sich der streng geordneten Gruppe rund um Anführerin Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) und Gamma (Thora Birch) an.

Nach einem ersten Blick auf Whisperer-Negan sind nun neue Bilder aus der kommenden zweiten Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead aufgetaucht, die den Charakter samt Untotenmaske im Kreise der Gruppe zeigen. Die Aufnahmen findet ihr weiter unten.

The Walking Dead: Bei den Whisperern kriselt es gewaltig

In jüngster Vergangenheit formten sich erste Risse im eisern zusammengehaltenen Gefüge der Whisperer. Gamma wird des Verrats verdächtigt, da sie Alexandria mit Informationen versorgte. Alpha hatte einen emotionalen Ausbruch gegenüber Beta, in dem klar wurde, dass sie sich nach wie vor um ihre von der Gruppe abgewendeten Tochter Lydia (Cassady McClincy) sorgt. Aus Perspektive der Whisperer-Philosophie zeigte Alpha Schwäche.

Und nun also Negan. Kritischen Auges gibt ihm Alpha zumindest die Möglichkeit, sich in den eigenen Reihen einzufinden, während Beta den Neuling mit großer Ablehnung gegenübersteht. "Negan ist nun bei ihnen. Das könnte noch immer in viele verschiedene Richtungen gehen", so The Walking Dead-Produzentin Denise Huth zur Zukunft des Charakters (via IGN).

The Walking Dead - Neue Bilder spoilern Figurenschicksal in Staffel 10

Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan sagte: "Man weiß einfach nicht, wo er sich einordnet. Negan und Alpha sind zusammen ein formidables Pärchen." Unterdessen ging Ryan Hurst, der Beta spielt, auf den möglichen Konflikt mit seiner Figur und Alpha ein. Er vertraue Negan nicht und habe ein Gespür dafür, wo Loyalität zu finden ist, wie Hurst erklärte. "An welchem Punkt wird es für Beta zu viel sein, Alpha weiterhin zu folgen?", so Hurst weiter.

The Walking Dead Staffel 10: Super brutale Bilder erinnern an Rick Grimes

The Walking Dead kehrt am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel zunächst beim US-Sender AMC zurück. Jeweils einen Tag später sind die neuen Episoden auch in Deutschland via FOX und Sky Ticket zu sehen.

Ist The Walking Dead noch gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

In der 6. Folge Streamgestöber knöpfen sich Max, Sebastian und Yves The Walking Dead vor und fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.

Was erhofft ihr euch für Whisperer-Negan in der The Walking Dead-Zukunft?