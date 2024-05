The Walking Dead-Serie mit Negan geht weiter: Erstes Video zur Zombie-Rückkehr, in der ein Krieg eskaliert

The Walking Dead bringt Negan und Maggie bald wieder ins postapokalyptische New York. Dead City bekommt eine 2. Staffel und jetzt gibt's ein erstes Video dazu.

Seit dem Ende von The Walking Dead setzen neue Spin-off-Serien die Geschichte der Zombie-Apokalypse fort. Die beiden Ableger The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon sind aber keine einmaligen Miniserien, sondern fortlaufende Fortsetzungen.

Während eine 2. Staffel zu Daryls Frankreich-Abenteuer schon in wenigen Monaten startet, haben jetzt auch die Dreharbeiten zur Fortsetzung von Dead City begonnen. Die Rückkehr ins postapokalyptische New York stellt Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) auf zwei Seiten eines eskalierenden Kriegs.

Neue The Walking Dead-Video wirft einen Blick hinter die Kulissen von Dead City Staffel 2

Seit April 2024 laufen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Dead City auf Hochtouren. Der US-Sender gibt mit einem neuen Video nun erste Einblicke in die Produktion der neuen Folgen mit Negan und Maggie – die etwas zu viel Spaß zu haben scheinen.

Schaut hier das neue The Walking Dead-Video zu Dead City Staffel 2:

The Walking Dead: Dead City - S02 BTS Look (English) HD

Auch wenn der Cast sichtlich Freude bei den Dreharbeiten hat, gibt es für die Charaktere in der Serien-Fortsetzung wenig zu lachen. Denn in Dead City Staffel 2 beginnt der Krieg in New York zu eskalieren, wie die offizielle Handlungsbeschreibung der neuen Folgen verrät:

In der zweiten Staffel finden sich Maggie und Negan in dem sich zuspitzenden Krieg um die Kontrolle über Manhattan auf entgegengesetzten Seiten gefangen. Als sich ihre Wege kreuzen, müssen sie feststellen, dass der Ausweg für beide komplizierter und erschütternder ist, als sie es sich je vorgestellt haben.

Am Ende der ersten Staffel wurde Negan von der finsteren Dama (Lisa Emery) erpresst. Um Maggies Sohn Hershel (Logan Kim) zu schützen, soll der Ex-Savior wieder in eine Rolle als Bösewicht schlüpfen und die zersplitterten Fraktionen von New York unter sich vereinen. Denn die Stadt steht vor einem Rohstoff-Krieg mit der New Babylon Federation.



The Walking Dead-Fans können im neuen Behind the Scenes-Video zudem einen ersten Blick auf das neue Besetzungsmitglied Kim Coates werfen. In Staffel 2 stößt der Sons of Anarchy-Star zum Hauptcast hinzu und verkörpert den Charakter Bruegel, den manipulativen Anführer einer der gefürchtetsten Gangs von New York. Ein idealer Gegenspieler für Negan.

Wann kommt The Walking Dead: Dead City Staffel 2?

Auf ein Wiedersehen mit Maggie und Negan müssen sich Fans noch ein wenig gedulden. Dead City wird 2025 mit Staffel 2 zurückkehren. Ein konkreter Startmonat ist noch nicht bekannt. Die neuen Folgen werden in den USA wieder bei AMC und in Deutschland zuerst bei MagentaTV zu sehen sein.

Aber es kommt noch mehr The Walking Dead-Nachschub. Bereits diesen Sommer startet die 2. Staffel der Daryl Dixon-Serie, die nicht nur den titelgebenden Fan-Liebling wieder durch Frankreich schickt. Auch Carol (Melissa McBride) kehrt zurück und tritt den weiten Weg nach Europa an.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Gelingt die große Rückkehr mit The Ones Who Live?

Wir nehmen die neue Zombie-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live nach ihrem Ende genau unter die Lupe: Gelingt die lang erwartete Rückkehr von Rick und Michonne? Und wie fügen sich die 6 Folgen ins gesamte TWD-Universum ein?

Nach einer kurzen Einschätzung ohne Spoiler steigen wir tiefer in die Figuren, Bösewichte und Entwicklungen ein: Kann die neue Serie die Mutterserie von The Walking Dead mit ihrem Finale überflügeln?