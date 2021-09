The Walking Dead sorgt für den ultimativen Zombie-Horror – und bringt vier fürchterliche Bösewichte zurück

Die 5. Folge der 11. Staffel von The Walking Dead beginnt mit einer der schauerlichsten Eröffnungssequenzen der ganzen Serie. Gleich vier Generationen an Bösewichten sind vertreten.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Walking Dead macht diese Woche mehr als deutlich, dass wir uns auf der Zielgeraden befinden. Die 5. Folge der 11. und letzten Staffel der Zombieserie wartet mit einem verstörenden Opening auf, in dem wir es mit mehreren Bösewichten aus der Vergangenheit zu tun bekommen, die durch einen schaurigen Wald schlurfen.

Durch diesen schaurigen Wald irrt Aaron (Ross Marquand) zusammen mit seiner Adoptivtochter Gracie (Anabelle Holloway). Der Himmel wirkt, als wäre er in Blut getränkt. Ansonsten herrscht unheimliche Dunkelheit. Jeden Moment droht hinter einem der kargen Bäume, ein Monster hervorzutreten – und dann sind es gleich vier an der Zahl.

The Walking Dead vereint vier Bösewichte in einer Szene

Aaron bekommt in dieser eindrucksvoll inszenierte Albtraumsequenz Besuch von Bösewichten aus vergangenen The Walking Dead-Staffeln. Alpha (Samantha Morton) bekommen wir leider nicht nochmal zu Gesicht. Dafür stehen die auftauchenden Figuren stellvertretend für ehemalige Gegegenspieler:innen. Mit dabei sind:

ein Mitglied der Wolves

ein Mitglied der Savior

ein ein Mitglied der Whisperer

und natürlich ein Beißer

Mit dem Finale vor Augen lassen die kreativen Köpfe hinter The Walking Dead die Geschichte Revue passieren und schaffen dadurch einen extrem atmosphärischen Einstieg. Das hebt auch Yves in seinem Video-Recap hervor.

Hier könnt ihr euch Yves' Recap zur neuer Folgen anschauen:

Die neue The Walking Dead-Folge bringt jedoch nicht nur alte Bösewichte zurück. Auch die nächste große Widersacherin wird in einer kurzen Sequenz im Commonwealth angedeutet: Pamela Milton. Gespielt wird sie von Laila Robins, die zuletzt in Serien wie Dr. Death, The Blacklist und The Boys zu sehen war. Es ist davon auszugehen, dass sie in den kommenden Folgen als große Endgegnerin der Serie aufgebaut wird.

Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?

