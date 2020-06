Wie Game of Thrones: Nächste Walking Dead-Schlacht wird alles übertreffen

The Walking Dead Staffel 10 schuldet uns noch eine Folge. Norman Reedus und der Regisseur geraten vorab ins Schwärmen und wecken gewaltige Erwartungen.

Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Filmwelt zum Erliegen gebracht und auch The Walking Dead ist von den Einschränkungen betroffen. Das Finale der 10. Staffel konnte nicht wie geplant im April über die Bühne gehen, soll aber immerhin noch dieses Jahr nachgereicht werden. Achtung, Spoiler zu The Walking Dead!



Dann erwartet uns endlich die Rückkehr von Maggie und damit ist es noch lange nicht getan. Ebenfalls auf dem Plan steht nämlich eine gewaltige Schlacht, von der sich Daryl-Darsteller Norman Reedus im Interview mit Entertainment Weekly ziemlich begeistert zeigt.

The Walking Dead: Norman Reedus über das Staffel 10-Finale

Die Protagonisten aus The Walking Dead mussten schon so einige Gefechte gegen mächtige Gegner austragen, doch was uns in der kommenden Folge A Certain Doom erwartet, ist offenbar etwas ganz Besonderes.

Norman Reedus bemüht den wahrscheinlich größtmöglichen Vergleich und kündigt eine "Game of Thrones-Superkriegsschlacht" an, wobei er das Wort "episch" als zusätzliche Beschreibung nicht vermissen lässt. Beta und seine Zombie-Armee werden Daryl und Co. also alles abverlangen.



Wie The Walking Dead gerettet wurde: Seht unser Video!

So wurde THE WALKING DEAD gerettet! | Angela Kang und die neue Ära nach Rick Grimes

Die Aufnahmen dazu wurden an mehreren Tagen bis in die frühen Morgenstunden gedreht und bedeuteten für Cast und Crew eine harte Herausforderung. Die Mühe war aber angeblich nicht umsonst und Reedus ist sich sicher, dass The Walking Dead demnächst (Serien-)Geschichte schreibt: "Diese Schlachtszenen werden legendär sein."

The Walking Dead: Maggie kehrt mit einem Knall zurück

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Greg Nicotero, der die Folge inszenierte. Gegenüber Comic Book verspricht er einen umwerfenden Abschluss und stellt in Aussicht, dass den Fans "die Kinnlade herunterklappt". A Certain Doom bezeichnet er als eine seiner liebsten Episoden der Staffel und lobt speziell Showrunnerin Angela Kang dafür, wie sie das Momentum der Geschichte voran trieb.

Neben der Action wird das Staffel 10-Finale zudem die Handlungsstränge mehrerer Charaktere adressieren und wichtige Happen an Informationen streuen. Konkret nennt Nicotero diesbezüglich Daryl, Negan, Carol und Beta - bei letztgenanntem rechnen wir allerdings damit, dass er die nächste Folge nicht überlebt.

Über Maggies (Lauren Cohan) Rückkehr darf der Regisseur derweil leider nicht allzu viel verraten, anscheinend legt ihr Auftauchen aber bereits einen elementaren Grundstein für Staffel 11. Die letzten zwei Minuten stehen wohl im Zeichen dieses Comebacks und werden uns laut Nicotero komplett umhauen - bleibt abzuwarten, ob er und Norman Reedus auch wirklich nicht zu viel versprechen.

Im Podcast: Wann geht es mit The Walking Dead weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der Walking Dead-Serien:

Die 10. Staffel von The Walking Dead musste kurzfristig abgebrochen werden. Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.

Freut ihr euch schon auf das kommende Staffel-Finale von The Walking Dead?