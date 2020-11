The Walking Dead Staffel 10: Im neuen Trailer trifft Negan auf seine tote Frau

Die 10. Staffel von The Walking Dead kehrt im Februar 2020 zurück. Der Trailer zu den neuen Folgen gewährt einen ersten Blick auf Negans Ehefrau Lucille und Maggie Sohn Hershel.

Die Whisperer sind tot und bevor sich The Walking Dead in Staffel 11 dem ominösen Commonwealth widmet, kehrt die 10. Staffel im Frühjahr mit 6 Bonusfolgen zurück, die die Brücke zum großen Finale schlagen sollen.

Fans bekommen im brandneuen Trailer nun erste Eindrücke zu den neuen Episoden, in denen auch erstmals Negans Ehefrau Lucille in einer Prequel-Folge zu sehen sein wird. Den Trailer mit Bewegtmaterial der aktuell laufenden Dreharbeiten könnt ihr oben im Player oder weiter unten im Artikel anschauen.

The Walking Dead Staffel 10: Das passiert in den nächsten 6 Folgen

Nach langer Abwesenheit ist Maggie während der finalen Schlacht gegen die Whisperer wieder aufgetaucht. In den neuen Folgen erfahren wir nicht nur, wo genau sie all die Jahre abgeblieben ist und wie sie ihr erstes Wiedersehen mit Negan verläuft, sondern auch wer ihr maskierter Begleiter Elijah ist.

Auch werden wir in der nächsten Episode erstmals ihren kleinen Sohn Hershel nach dem Riesenzeitsprung zu sehen bekommen. Macht euch auf Mini-Glenn gefasst, den ihr bereits im Trailer erspähen könnt.

Hier gibt's den Trailer zu den Bonusfolgen von The Walking Dead Staffel 10:

The Walking Dead - S10 Bonus Episodes Official Trailer (English) HD

Vielleicht habt ihr euch nach dem Trailer gefragt, wer denn die mysteriöse Frau mit den grünen Haaren sein könnte. Dabei handelt es sich um niemand geringeres, als Negans verstorbene Ehefrau Lucille. In der Episode Here's Negan dreht The Walking Dead die Uhren zurück und zeigt uns Negans tragische Vorgeschichte.

Bevor er als ruchloser Savior mit seinem Baseballschläger Menschen abschlachtete, lebte er in unglücklicher Ehe mit seiner krebskranken Frau Lucille, nach der er schließlich sein stacheliges Mordwerkzeug benannte. Gespielt wird Lucille übrigens von Jeffrey Dean Morgans Ehefrau Hilarie Burton.

Podcast: Unsere Theorien zum Ende von The Walking Dead in Staffel 11

Mit den neuen Folgen wird zudem eine Ära von The Walking Dead zu Ende gehen. Wie wir im Video von den Dreharbeiten erkennen können, wird die Zombieserie nun mit digitalen Kameras gedreht. Die letzten 10 Jahre wurde The Walking Dead auf 16mm sowie 35mm Filmmaterial aufgenommen. Wir sind gespannt, ob sich der Look der Serie dadurch radikal verändern wird.

The Walking Dead Staffel 10: Wann starten die neuen Folgen in Deutschland?

Die neuen Folgen von The Walking Dead Staffel 10 starten in den USA am 28. Februar 2021 bei AMC und in Deutschland am 1. März 2021 beim Fox Channel via Sky.



