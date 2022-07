The Walking Dead Staffel 11 kündigt schockierenden Zombie-Twist für das Finale an

Der Trailer zum Serienfinale von The Walking Dead enthüllt eine neue Art von Untoten. Kurz vor dem Ende von Staffel 11 erwartet uns die schockierende Evolution der Zombies.

Der Trailer zu den letzten acht Folgen von The Walking Dead kündigt nicht nur eine finale Schlacht für die Hauptfiguren rund um Daryl, Negan, Maggie und Co. an, sondern auch ein schaurige Enthüllung, die die Welt der Zombieserie von Grund auf verändern wird: Die Evolution der Untoten hat begonnen.

"Ich habe Geschichten gehört ... von Beißern, die über Mauern klettern und Türen öffnen können.", berichtet Aaron (Ross Marquand) am Ende des neuen Trailer. Gemeint sind diesmal nicht die mit Beißer-Masken getarnten Flüsterer. Denn wenige Sekunden später sehen, wie sich ein Untoter eine Mauer hinaufzieht.

Eine völlig neue Art von Zombie: The Walking Dead Staffel 11 geht zurück zum Anfang

Im Laufe von 11 Staffeln hat uns The Walking Dead schon etliche Varianten von Zombies präsentiert: verfaulte, aufgeblähte, überwucherte oder auch radioaktive. Sie alle waren aber meist nur eine schlurfende Bedrohung ohne nennenswerte Fähigkeiten. Kurz vor dem großen Serienfinale wird sich das nun ändern. Könnten sich die Untoten bald sogar bewaffnen und somit gefährlicher denn je werden?

The Walking Dead - Season 11 Final Episodes Trailer (English) HD

Für die Serie selbst ist diese monumentale Entwicklung tatsächlich ein Zirkelschluss. Denn in der ersten Staffel, die damals noch unter der kreativen Leitung von Frank Darabont entstand, waren die Zombies noch zu mehr in der Lage, als bloß umherzuwandern und an Menschen zu knabbern. Sie konnten Dinge greifen und aufheben – Morgans tote Frau versuchte sogar eine Tür zu öffnen. Mit Staffel 2 wurde diese Entscheidung revidiert.

Jetzt aber scheint sich The Walking Dead kurz vor dem Ende auf den Ursprung zurück zu besinnen. Nach über einer Dekade seit der Auferstehung der ersten Toten, wird eine völlig neue und intelligentere Art auf die Charaktere losgelassen.



© AMC Auf der Mauer, auf der Lauer

Dabei ist dies nicht der erste Hinweis auf eine neue Zombie-Variante. Die Post-Credit-Szene des Spin-offs World Beyond verriet bereits, dass aggressive, laute und schnelle Zombies in Europa für Angst und Schrecken sorgen. Haben diese nun ihren Weg nach Virginia gefunden?

Die letzten acht Folgen haben auf jeden Fall noch einige Überraschungen auf Lager. Ein letzter Kampf gegen das Commonwealth und eine riesige Horde von Untoten steht im Finale an, wie der Trailer verrät. Welche Rolle die Evolution der wandelnden Toten dabei spielt, ist noch nicht bekannt. Vermutlich wird dieses neue Mysterium erst in den folgenden Spin-off-Serien des The Walking Dead-Universums näher erforscht.

Wann starten die letzten Folgen von The Walking Dead bei Disney+?

Die 11. Staffel ist mit insgesamt 24 Folgen nicht nur die längste, sondern auch die finale Season von The Walking Dead. Nachdem bereits 16 Folgen ausgestrahlt wurden, beginnt nun im Herbst 2022 die Veröffentlichung der letzten acht Episoden. Los geht es in den USA am 2. Oktober 2022 bei AMC. In Deutschland sind die Folgen ab dem 3. Oktober 2022 immer montags bei Disney+ zu sehen.

The Walking Dead: Ist das Ende nach 11 Staffeln zum Scheitern verurteilt?

The Walking Dead geht bald nach 12 Jahren und 11 Staffeln zu Ende. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die zahlreichen Probleme der finalen 11. Staffel:

Wir blicken zurück auf die ersten 16 Episoden und ergründen die Stärken und Schwächen von Staffel 11. Mit Blick auf das bevorstehende Finale widmen wir uns der Frage: Kann es in den letzten acht Folgen noch ein gutes Finale für die größte Zombieserie unserer Zeit geben?