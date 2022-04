The Walking Dead Staffel 11: Nur Rick Grimes kann das Finale jetzt noch retten

Zwei Drittel der 11. Staffel The Walking Dead sind rum. Wir diskutieren, ob die größte Zombieserie unserer Zeit in den letzten 8 Folgen noch ein würdiges Ende finden kann.

Seit fast 12 Jahren schon streifen wir mit Daryl, Carol, Maggie und Co. durch die Zombie-Apokalypse von The Walking Dead. In nur acht Episoden wird diese Reise zu Ende sein. Kürzlich hat sich Staffel 11 in die Pause verabschiedet. Daher blicken wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber einmal auf die bisherigen 16 Folgen zurück, sprechen über unsere Highlights und ergründen die Probleme, die einem würdigen Finale im Wege stehen.

Im The Walking Dead-Podcast ergründen wir die Probleme von Staffel 11 und des Serienfinales

Im ersten Teil des Podcasts lassen wir die Höhe- und Tiefpunkte der ersten 16 Folgen von Staffel 11 Revue passieren. Mit dem Commonwealth hat The Walking Dead einen interessanten Schauplatz für den finalen Handlungsbogen gefunden, der uns viele tolle Momente rund um Eugene, Negan und Maggie beschert. Staffel 11 ist eigentlich eine gute Staffel ... wenn es nicht die letzte wäre.

Für eine Finalseason fehlt es in den bisherigen Episoden an Tempo, Dringlichkeit und dem Gefühl, dass jetzt nochmal alles auf dem Spiel steht. Zu viel Zeit wurde mit Nebensächlichkeiten verschwendet. Um die größten noch offenen Fragen vor dem Ende zu klären, bleibt nun kaum noch Zeit und die Hoffnungen auf eine Rückkehr von Rick Grimes und Michonne schwindet von Folge zu Folge mehr.

Im anschließenden Spoiler-Teil werfen wir einen Blick auf die im Herbst startenden letzten acht Folgen von The Walking Dead. Anhand bereits bekannter Infos und Leaks tauschen wir unsere Theorien für das Finale der ikonischen Zombieserie aus und klären die Frage: Ist ein befriedigendes Ende überhaupt noch möglich?

Was sind eure Wünsche für die letzten acht Folgen von The Walking Dead?