The Walking Dead-Universum: Neue Folgen kommen noch dieses Jahr

Aufgrund von Corona liegt das The Walking Dead-Universum auf Eis. Das neue Spin-off der Serie soll aber noch dieses Jahr im Herbst ausgestrahlt werden.

Auch The Walking Dead-Fans werden durch die Auswirkungen der Coronakrise getroffen. Da die Serie als Universum mittlerweile aus The Walking Dead, Fear the Walking Dead und dem neuen Spin-off The Walking Dead: World Beyond besteht, betreffen die Ausfälle und Verzögerungen bei der Produktion gleich drei Serien.

Der verantwortliche Sender AMC hat jetzt neue Infos zum aktuellen Stand der Serien verkündet. Ganz ohne neuen Stoff aus dem The Walking Dead-Universum müssen Fans demnach dieses Jahr nicht auskommen.

Die neue The Walking Dead-Serie soll noch 2020 ausgestrahlt werden

Laut Deadline gelingt es AMC zurzeit, die Postproduktion des neuen Spin-offs The Walking Dead: World Beyond wie geplant fertigzustellen. Eigentlich sollte die erste Folge der Serie nach dem Finale von Staffel 10 der Mutterserie ausgestrahlt werden.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Da die Serie aber vorzeitig mit Folge 15 beendet werden musste und das eigentliche Finale erst später dieses Jahr als Special nachgereicht werden soll, wurde auch der Start von The Walking Dead: World Beyond vorerst abgesagt.

Der Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie

The Walking Dead: The World Beyond - S01 Teaser Circles (English) HD

Nach der Fertigstellung steuert AMC einen Start von The Walking Dead: World Beyond im 4. Quartal 2020 an. Von Herbst ist zurzeit die Rede. Das neue Spin-off ist als limitierte Serie auf insgesamt 20 Episoden ausgelegt, die auf 2 Staffeln mit jeweils 10 Episoden verteilt werden.



Zu Fear the Walking Dead wurde keine konkrete Aussage getroffen. Laut Forbes will AMC womöglich einzelne Folgen der 6. Staffel in der zweiten Jahreshälfte noch ausstrahlen. Neben dem ausstehenden Staffel 10-Finale der Hauptserie gibt es zur 11. Staffel von The Walking Dead keine näheren Infos. Wegen des Coronavirus musste der geplante Dreh vorerst abgesagt werden. Wann die Produktion wieder aufgenommen werden kann, ist noch nicht bekannt.

Podcast: Wann und wie geht es mit The Walking Dead weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der Walking Dead-Serien:

Die 10. Staffel von The Walking Dead musste kurzfristig abgebrochen werden. Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



