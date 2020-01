Das neue The Walking Dead: Alles Wichtige zu World Beyond auf Amazon

Volontär bei Moviepilot. Süchtig nach Star Wars-Memes, leidet an Game of Thrones-Hangover und sucht immer noch nach dem One Piece.

Mit World Beyond erscheint demnächst das zweite Spin-off zu der beliebten Zombieserie The Walking Dead. Hier findet ihr alle wichtigen Infos und Eckdaten.

The Walking Dead ist eine echte Erfolgsgeschichte. Basierend auf den Comics von Robert Kirkman startete der Überlebenskampf des Sheriffs Rick Grimes im Jahr 2010 auch auf dem US-Sender AMC. Schnell mauserte sich The Walking Dead zu einer der beliebtesten Serien überhaupt. Die Popularität der Untoten verbreitete sich wie ein Zombie-Virus.



Mittlerweile hat es The Walking Dead auf zehneinhalb Staffeln gebracht, drei Filme sind außerdem in Planung. Dazu kommt das Spin-off Fear the Walking Dead, das schon seit fünf Jahren läuft. Doch all das ist noch nicht genug: Mit The Walking Dead: World Beyond erscheint demnächst eine weitere Geschichte aus der Welt der Zombies. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum zweiten The Walking Dead-Spin-off.

Worum geht es in The Walking Dead: World Beyond?

Die neue AMC-Serie spielt knapp ein Jahrzehnt nach dem Beginn der Apokalypse und handelt von einer Gruppe junger Menschen, die in der Welt der Zombies aufgewachsen sind. Damit unterscheidet sich World Beyond von der Mutterserie, die sich hauptsächlich auf Charaktere fokussiert, die noch klare Erinnerungen an die Welt vor der Apokalypse haben.

Wer ist für The Walking Dead: World Beyond verantwortlich?

Showrunner und damit hauptverantwortlich für World Beyond ist Matthew Negrete. Als Drehbuchautor und Produzent arbeitete er an The Walking Dead von der 4. bis zur 9. Staffel mit und kennt das Zombie-Universum daher in- und auswendig.

Unterstützt wird er von Scott M. Gimple, der die Mutterserie von der 4. bis 8. Staffel als Showrunner betreute und jetzt als Chief Content Officer über das gesamte Franchise herrscht. Negrete und Gimple werden beide als Schöpfer der neuen Serie gelistet.

Wer sind die Schauspieler in The Walking Dead: World Beyond?

Bisher wurden für die neue Walking Dead-Serie folgende Darsteller bestätigt:

Alexa Mansour spielt Hope , eine gutmütige Rebellin, die sich nach außen hin optimistisch gibt, innerlich aber sehr traurig ist.

, eine gutmütige Rebellin, die sich nach außen hin optimistisch gibt, innerlich aber sehr traurig ist. Aliyah Royale spielt Iris . Details zur Figur sind noch nicht bekannt.



. Details zur Figur sind noch nicht bekannt. Nicolas Cantu spielt Elton , einen für sein Alter recht kleinen Jugendlichen, der sich gerne schick anzieht und Karate kann.



, einen für sein Alter recht kleinen Jugendlichen, der sich gerne schick anzieht und Karate kann. Hal Cumpston spielt Silas, einen großgewachsenen, schüchternen Jugendlichen, der mit seiner körperlichen Wucht aber auch andere unabsichtlich einschüchtert.

Annet Mahendru spielt Huck . Auch hier gibt es noch keine Details zur Figur.



. Auch hier gibt es noch keine Details zur Figur. Nico Tortorella spielt Felix , einen ehrenhaften Mann, der sich für andere einsetzt.



, einen ehrenhaften Mann, der sich für andere einsetzt. Joe Holt spielt Leo Bennett , ein Professor und Familienmensch mit einem großen Herzen und unerschütterlichem Optimismus.



, ein Professor und Familienmensch mit einem großen Herzen und unerschütterlichem Optimismus. Julia Ormond spielt Elizabeth, die charismatische Anführerin einer geheimnisvollen und mächtigen Gemeinschaft.



Trailer zu The Walking Dead: World Beyond

Das The Walking Dead-Spin-off hat neben einem kurzen Teaser, das den Titel enthüllte, einigen Bildern sowie einem Video, das einige der Charaktere vorstellte, auch schon einen echten Trailer bekommen. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Wann start The Walking Dead: World Beyond?

Am 12. April 2020 soll das Spin-off bei AMC seine Premiere feiern. Es ist davon auszugehen, dass die deutsche Ausstrahlung der Episoden jeweils zeitnah zum US-Start erfolgt.

Wo kann ich The Walking Dead: World Beyond ansehen?

In den USA wird World Beyond wie auch die Mutterserie The Walking Dead und das erste Spin-off Fear the Walking Dead beim Sender AMC laufen. In Deutschland findet die Veröffentlichung bei Amazon Prime Video statt.

Wie viele Folgen wird The Walking Dead: World Beyond haben?

Die Spin-off-Serie soll nach aktuellem Stand 2 Staffeln umfassen. Die erste soll aus zehn Episoden bestehen und ist damit umfangreicher als die ersten Staffeln von The Walking Dead und Fear the Walking Dead, die jeweils nur sechs Episoden umfassten.

