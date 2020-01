The Witcher auf Netflix - Der Soundtrack erscheint noch diese Woche

Reichet Gold eurem Hexer! Dieser höllische Ohrwurm verfolgt Fans der Netflix-Serie The Witcher seit dem Start im Dezember 2019 und brachte bereits zahlreiche kuriose Cover-Versionen hervor. Doch bisher verweigerte Netflix den Fans der Fantasyserie mit Henry Cavill als Geralt von Riva den Genuss des Soundtracks zur 1. Staffel - bis jetzt.

Seit dem Start von The Witcher haben sich Fans unter dem Hashtag #FreeTheWitcherOST in den Sozialen Medien für eine Veröffentlichung des Soundtracks eingesetzt. Nun ist es endlich soweit. Am kommenden Freitag, dem 24. Januar 2020 wird der The Witcher-Soundtrack veröffentlicht.

Sage und Schreibe 55 Titel umfasst der epische Soundtrack zur 1. Staffel von The Witcher. Die Musik wurde von Giona Ostinelli und Sonya Belousova komponiert. Neben dem Ohrwurm des Barden Rittersporn Toss a Coin to Your Witcher könnt ihr euch auf folgende Titel freuen.

Geralt of Rivia

Toss A Coin to Your Witcher - gesungen von Joey Batey

Her Sweet Kiss - gesungen von Joey Batey

The Fishmonger's Daughter - gesungen von Joey Batey

Happy Childhoods Make For Dull Company

The Time of Axe and Sword Is Now

They're Alive

Tomorrow I'll Leave Blaviken For Good

It's an Ultimatum

Round of Applause

Marilka That's My Name

I'm Helping the Idiot

The Knight Who Was Taught to Save Dragons

Ragamuffin

The Last Rose of Cintra

Late Wee Pups Don't Get to Bark

You Will Rule This Land Someday

Blaviken Inn

Man in Black

The Great Cleansing

The Law of Surprise

Pretty Ballads Hide Bastard Truths

Giltine the Artist

Everytime You Leave

Rewriting History

The End's Beginning

Gold Dragons Are the Rarest

Bonfire

Children Are Our Favorite

Do You Actually Have What It Takes

Point Me to Temeria

Djinni Djinn Djinn

Here's Your Destiny

Two Vows Here Tonight

Bread, Breasts and Beer

Would You Honor Me With a Dance

Four Marks

The Pensive Dragon Inn

A Gift for the Princess

You're in Brokilon Forest

Today Isn't Your Day Is It

Lovely Rendez-vous à la Montagne

Blame Destiny

The White Flame Has Brought Us Together

He's One of the Clean Ones

You Lost Your Chance to Be Beautiful

Yennefer of Vengerberg

Shouldn't You Know When Someone Is Pretending

You'll Have to Fight It Until Dawn

I'm the One with the Wishes

Chaos Is All Around Us

The Curse of the Black Sun

Battle of Sodden

The Song of the White Wolf