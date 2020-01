The Witcher bei Netflix: Macherin vermisst 2 rausgeschnittene Szenen

Nicht alle gedrehten Szenen werden für eine Serie verwendet. Die Showrunnerin von The Witcher verriet jetzt, welche rausgeschnittenen Szenen sie in der Netflix-Serie vermisst.

Für Netflix hat sich The Witcher zu einem gewaltigen Erfolg entwickelt. Laut Angaben des Streamingdienstes wurde die Serie innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung von 76 Millionen Haushalten gestreamt. Gleichzeitig hat Netflix das erfasste Sehverhalten seiner Abonnenten geändert. Als Zuschauer gilt, wer mindestens zwei Minuten eines Films oder einer Serie geschaut hat.

Wie Comic Book berichtet, hat The Witcher-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich in einem neuen Interview jetzt erneut über verschiedene Aspekte der Serie gesprochen. Dabei enthüllte Hissrich auch zwei rausgeschnittene Szenen, die sie besonders vermisst.

Diese Deleted Scenes von The Witcher bereut die Showrunnerin

In dem umfangreichen Interview mit Pure Fandom spricht die The Witcher-Showrunnerin über zwei Szenen, die sie lieber in der Serie behalten hätte. Es sind eher kürzere Momente, die trotzdem für mehr charakterliche Tiefe bei einzelnen Figuren geführt hätten:

Wir hatten eine schöne Szene in Episode 3, in der Yennefer, Fringilla und Sabrina darüber diskutieren, wie sie sich über ihre Transformationen fühlten, und im Rückblick wünschte ich, wir hätten sie behalten können. Es war ein so wunderschönes Beispiel weiblicher Freundschaft und es hätte auch dazu beigetragen, den Charakter von Fringilla ein bisschen mehr zu zeichnen, bevor sie nach Nilfgaard kam.

Wir haben auch eine Szene gedreht, in der Yen eine sehr junge Triss traf, die gerade in Aretuza angekommen war. Es zeigte, wie weit Yennefer in ihren Jahren in Aretuza gekommen war und schuf ein Gefühl der Mentorenschaft zwischen diesen beiden Zauberinnen. In Hinblick auf einige Geschichten aus der zweiten Staffel wünschte ich mir, dass wir diese Szenen noch hätten! Aber ich bin stolz auf das, was wir in unserer Zeit erreicht haben.

Die 2. Staffel von The Witcher ist längst beschlossene Sache. Mit einem ersten Video-Update meldete sich Hauptdarsteller Henry Cavill bereits zum Fortschritt der neuen Folgen zurück. Zuvor sollen Fans jedoch mit einem kommenden The Witcher-Animationsfilm über die anstehende Wartezeit vertröstet werden.

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Handlung und Start auf Netflix

Alle 8 Episoden der 1. Staffel The Witcher stehen Abonnenten seit dem 20. Dezember 2019 bei Netflix zur Verfügung. Mit der Veröffentlichung von Staffel 2 ist dagegen nicht vor 2021 zu rechnen.

Wie gut ist The Witcher wirklich? Hört den Moviepilot-Podcast:

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber den gespaltenen Meinungen zu The Witcher auf den Grund:

Während Ines viele Argumente gegen The Witcher findet, haben unser Kollege Dennis von GamePro und Max gemischte Gefühle und Andrea kommt bei der Serie ins Schwärmen. Wir können uns immerhin einigen, dass nach der 1. Staffel The Witcher ein Musical-Spin-off von Rittersporn angebracht wäre.

Hättet ihr euch mehr charakterliche Tiefe bei manchen Figuren aus The Witcher gewünscht?