The Witcher bei Netflix: Staffel 2 soll weniger verwirrend werden

In der 1. Staffel von The Witcher sehen wir gleich drei Zeitstränge - die aber kaum eingeordnet werden und für Verwirrung sorgten. Staffel 2 soll sich hier verbessern.

Als große Fantasy-Hoffnung ging The Witcher kurz vor Weihnachten bei Netflix an den Start. Tatsächlich konnte sich der Streaming-Dienst erleichtert zeigen, denn bei den Zuschauern kommen die Abenteuer Geralt von Rivas (Henry Cavill) sehr gut an.

Dagegen stehen allerdings die Bewertungen von Kritikern. Diese sind gespalten, teilweise riefen sie sogar die Macherin der Serie auf den Plan. Ein großer Kritikpunkt wird aber auch von vielen Zuschauern geteilt: Die verschiedenen Zeitebenen waren oftmals verwirrend. Wie Cinema Blend berichtet, soll sich das in Staffel 2 ändern.

Das ändert sich in Staffel 2 von The Witcher

So führte die Serie neben Geralt gleichzeitig die Hauptfiguren Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) ein - obwohl der Beginn der einzelnen Handlungsstränge Jahrzehnte auseinander liegt. Erst im Laufe der Staffel wird klar, dass die Geschichten nicht gleichzeitig spielen.

The Witcher: Wir erklären die verwirrende Timeline

Gemeinsam mit einer Vielzahl von Figuren- und Ortsnamen der Witcher-Welt wurden vor allem Neulinge der Reihe ohne Buch- oder Spielkenntnisse verwirrt. Laut Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich soll die Geschichte in Staffel 2 verständlicher werden:

Ich kann euch sagen: Was großartig an Staffel 2 ist, ist, dass die Story in dem, was wir geschrieben haben, viel mehr fokussiert ist. Es gibt einen stärkeren Drive in der Story, weil alle Beziehungen, die wir in Staffel 1 aufgebaut haben, in Staffel 2 wirklich anfangen, aufzugehen.

Ein Grund für die zerstückelten Geschichten in Staffel 1 ist sicherlich die Romanvorlage. Vor dem eigentlichen ersten Witcher-Buch stehen nämlich mehrere Kurzgeschichten, die für die Netflix-Serie adaptiert wurden.

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu Handlung und Start auf Netflix

Ciri taucht dagegen erst später auf - es macht aber natürlich Sinn, sie bereits in der 1. Staffel einzuführen. Für Staffel 2 verspricht Lauren Schmidt Hissrich nun mehr Interaktionen zwischen den Figuren:

Charaktere fangen an, sich mehr zu treffen und zu interagieren. Das geht manchmal gut. Das geht manchmal nicht gut. Aber es ist so, all diese Bausteine die wir für die Welt aufgebaut haben, kommen endlich in etwas Konkreterem zusammen.

Einen Starttermin hat Staffel 2 noch nicht. Wahrscheinlich ist es aber, dass es wieder zum Jahresende auf Netflix startet.

Freut ihr euch auf die fokussiertere Staffel 2 von The Witcher?