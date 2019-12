The Witcher: Nicht in den Top 10 der besten Netflix-Original-Serien

Chefredakteurin von Moviepilot, sozialisiert von Gerippchen Unsterblich, David Lynch und Kirk aus Stars Hollow. Einziges Redaktionsmitglied, welches Mathe mag. Wertet deshalb am liebsten Daten aus.

Seit dem 20. Dezember gibt es endlich The Witcher auf Netflix zu sehen. Die Fantasy-Serie ist von euch gut bewertet, aber lange nicht die beste Netflix-Serie.

Andere Länder, andere Sitten und auch andere Bewertungen. So jedenfalls könnten wir einen Artikel des Forbes interpretieren. Dort hat Paul Tassi herausgefunden, dass die noch relativ frische Fantasy-Serie The Witcher auf der imdb die bis dato höchstbewertete Original-Serie aus dem Hause Netflix ist. Das war der Stand vom 23. Dezember um 8.00 Uhr.

Heute sieht das schon etwas anders aus. Aktuell haben mehr als 82.000 Fans ihre Bewertungen auf der imdb abgegeben und der Hexer-Serie eine 8,8 in der Bewertung beschert. Damit ist bei der imdb The Witcher derzeit ähnlich hoch bewertet wie Stranger Things, House of Cards und Narcos.

Auch auf anderen US-Bewertungsportalen sieht es für The Witcher ähnlich gut aus.

Bei Rottentomatos liegt der Zuschauer-Score aktuell bei sagenhaften 93 % und 9.605 Bewertungen, der Kritiker-Score allerdings nur bei 56 %.

Bei Metacritics kommt The Witcher allerdings nicht so gut weg. Hier liegt der Zuschauer-Score bei 7,6 und 2.034 Stimmen. Kritiker sehen die Serie bei einer 53 %.

Die besten Netflix-Original-Serien der Moviepiloten

Bei den Moviepiloten sieht das Bild ganz anders aus. Wir bleiben euch den Beweis natürlich nicht schuldig und präsentieren euch eine Auflistung der besten Netflix-Original-Serien der letzten Jahre. Dabei fällt auf: The Witcher hat es nicht unter die Top 10 geschafft.

Aktuell steht The Witcher bei einer Bewertung von 7,6541 bei 425 Bewertungen und wird damit auch noch von Serien wie Godless, Love, Death & Robots oder Unbelievable übertroffen.

Habt ihr The Witcher schon gesehen? Was sagt ihr dazu, dass auf anderen Portalen die Netflix-Serie deutlich höher bewertet wird?