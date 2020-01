The Witcher: Netflix plant vor Staffel 2 noch eine Überraschung

"Interessante Überraschungen" sollen die lange Wartezeit auf die 2. Staffel The Witcher bei Netflix verkürzen. Womöglich dürfen sich Fans auf eine Animationsserie freuen.

Fans von The Witcher müssen einiges an Geduld aufbringen, denn die 2. Staffel der Netflix-Serie soll erst 2021 erscheinen. Auch wenn die Romanvorlage und die erfolgreiche Spielereihe viel Stoff zur Überbrückung der Wartezeit bietet, gibt es laut Produzent Tomek Baginski vielleicht schon bald eine Überraschung für Fans der Serienadaption.

In einem Interview mit Telewizja wPolsce verriet der Witcher-Produzent, dass sich derzeit ein paar "interessante Überraschungen für die Zeit zwischen den Staffeln" in Planung befinden. Um was es sich dabei genau handelt, ließ er sich leider nicht entlocken.

Jedoch haben die Witcher-Experten von Redanian Intelligence schon eine Vermutung, was uns bald erwartet: eine Animationsserie im The Witcher-Universum.

Eine The Witcher-Animationsserie als Überraschung bei Netflix?

Bereits im vergangenen September wurden Gerüchte auf dem Blog Recapped laut, dass Sprecher für eine Animationsserie gesucht werden, die in der Welt von The Witcher spielen soll und zwischen der 1. und 2. Staffel auf Netflix veröffentlicht werden soll. Bestätigt wurde das Gerücht bisher nicht.

Die Chancen, dass es sich bei der besagten Überraschung für Fans um eine Animationsserie handelt, stehen gut. Auf die Frage nach einer Witcher-Animationsserie machte Baginski gegenüber IGN Polen bereits eine vielversprechende Andeutung:

Ich möchte nicht zu viel verraten, aber wer weiß, ob wir nicht den Witcher in dieser Art sehen werden. Jedoch möchte ich darüber nicht zu viel sprechen zum aktuellen Zeitpunkt.

Sollte uns tatsächlich Netflix in diesem Jahr mit einer Witcher-Animationsserie überraschen, wird die Freude bei den Fans sicher groß sein. Denn nicht alle Kurzgeschichten der ersten zwei Witcher-Bücher rund um Geralt von Riva (Henry Cavill) wurden in der Serie verfilmt und auch der Prequel-Roman Zeit des Sturms hat es nicht in die Serie geschafft.

Letzterer würde sich bestens als Vorlage für eine Zusatzserie eignen, die die Geschichten der vielen Nebencharaktere ausbaut. Immerhin spielt die rothaarige Magierin Koralle darin eine wichtige Rolle. Diese war im Finale der 1. Staffel nur kurz in der Schlacht von Sodden zu sehen.

Alle 8 Episoden der 1. Staffel The Witcher stehen seit dem 20. Dezember 2019 bei Netflix zur Verfügung.



Was erwartet ihr von einer begleitenden The Witcher-Animationsserie?