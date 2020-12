The Witcher: Neues Video zeigt das wahre Highlight von Staffel 1 in verschiedenen Sprachen

Reichet Gold eurem Hexer und hört Jaskiers Song aus The Witcher in zahlreichen Sprachen. Ein neues Video zur Netflix-Serie macht's möglich. Hört rein!

Seit ein paar Tagen feiert das Social Media-Team von The Witcher die Weihnachtszeit. So wurde die erste Drehbuchseite zu Staffel 2 der Netflix-Serie als Geschenk veröffentlicht und einen Blick auf das Logo des kommenden Witcher-Films konnten wir auch werfen.

Bisheriger musikalischer Höhepunkt der The Witcher-Weihnacht ist allerdings ein neues Video mit Jaskiers Song aus Staffel 1. Der Mashup-Clip vereint nämlich die weltweit unterschiedlichen Synchros von Reichet Gold eurem Hexer.

Ob Deutsch, Polnisch oder Japanisch: Das The Witcher-Lied ist und bleibt ein Ohrwurm

Selbst massive Kritiker von The Witcher müssen eines zugeben: Reichet Gold eurem Hexer bzw. Toss A Coin To Your Witcher ist ein unwiderstehlicher Ohrwurm.

Hört euch das Witcher-Lied in verschiedenen Sprachen an:

The Witcher - Toss A Coin To Your Witcher In Other Languages HD

Sobald die ersten Noten erklingen, kann zumindest ich nicht anders, als mir Jaskiers viel zu fröhliches Gesicht und Geralts grummeliges Stirnrunzeln vorzustellen.

Im Video hören wir Ausschnitte aus den unterschiedlichen Synchro-Versionen, was gleichzeitig daran erinnert, in wie viele Länder Netflix bereits expandiert hat. Einmal um den Globus geht es mit Jaskier, von der englischen zur japanischen Fassung und wieder zurück.

Komponiert wurde der extra für die Serie kreierte Ohrwurm übrigens von Sonya Belousova (The Mist, Dexter) und Giona Ostinelli (Carnage Park, Community). Im Original singt Jaskier-Darsteller Joey Batey selbst.

Wann kommt the Witcher Staffel 2?

Fans der Serie müssen sich gedulden. Die 2. Staffel von The Witcher erscheint frühestens im August 2021 bei Netflix. Sie wird erneut 8 Episoden umfassen.

Podcast für The Witcher-Fans: Was passiert Staffel 2?

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?

