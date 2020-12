The Witcher wird zum Albtraum: Netflix teast neuen Witcher-Film für 2021

The Witcher wird zum Fantasy-Universum beim Streaming-Dienst Netflix. Der neue Anime-Film Nightmare of the Wolf erweitert die Welt von Geralt. Nun gibt es ein Logo und Starttermin.

Henry Cavills Geralt von Riva war der Vorreiter (auf Plötze), aber Netflix hat noch viel größere Pläne für das Universum rund um The Witcher. Während die 2. Staffel der Fantasy-Serie in Arbeit ist, werkelt das Team auch an einem The Witcher-Film. Nun bestätigte der Streaming-Dienst den Start von The Witcher: Nightmare of the Wolf und enthüllte das unheimliche Logo dafür.

The Witcher: Wann kommt der Film zu Netflix und worum geht's?

In einem Tweet bestätigte Netflix, dass The Witcher: Nightmare of the Wolf 2021 zum Streaming-Dienst kommt. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Anime, das die Figur Vesemir ins Zentrum rückt. So heißt es in einer frühen Beschreibung:

Lange bevor Vesemir als Geralts Mentor fungierte, begann er seinen eigenen Weg als Hexer, nachdem der mysteriöse Deglan ihn durch das Recht der Überraschung beanspruchte.

In der 2. Staffel wird der Mentor Geralts von Kim Bodnia gespielt. Wir haben die Figur aber auch schon in Staffel 1 kurz gehört. Im Staffelfinale hörte Geralt von Riva die Stimme eines jüngeren Vesemir und rief danach dessen Namen. Wie IGN anmerkte, wurde Vesemir damals von Theo James gesprochen. Ob dieser auch für den animierten Witcher-Film zurückkehrt, steht allerdings nicht fest.



An der Animation wiederum ist das bekannte Studio Mir beteiligt, das vor dem Witcher-Film bereits an Voltron: Legendärer Verteidiger und Die Legende von Korra arbeitete.

Das Logo von Nightmare of the Wolf

Ebenfalls bei Twitter teilte der Streaming-Dienst zur Ankündigung einen kleinen Clip des wölfischen Logos von Nightmare of a Wolf:

Mächtig gruselig sieht der gammelige Wolfsschädel aus. In Sachen Personal wird derweil Kontinuität gewahrt. Witcher-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich produziert auch den Anime-Film. Dessen Drehbuchautor Beau DeMayo verfasste zuvor die 3. Folge der 1. Staffel, Verrätermond.

Nightmare of the Wolf ist im Übrigen nicht die einzige Erweiterung des Witcher-Universums bei Netflix. Im Sommer wurde zusätzlich die neue Realserie Blood Origin angekündigt.

Wann kommt Staffel 2 von The Witcher?

Fans der Serie müssen sich gedulden. Die 2. Staffel von The Witcher erscheint frühestens im August 2021 bei Netflix. Sie wird erneut 8 Episoden umfassen. Unklar ist zur Zeit, ob der Anime-Film vor oder nach der neuen Staffel erscheinen wird. Als Überbrückung der längeren Wartezeit wäre er eigentlich ideal.

Podcast für The Witcher-Fans: Was passiert Staffel 2?

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?

