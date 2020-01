The Witcher: Schöpfer macht sich über Game of Thrones lustig

Andrzej Sapkowski darf sich freuen, denn die auf seinen Büchern basierende Witcher-Serie kommt bei den Fans gut an. Der Autor machte sich bereits über Game of Thrones lustig.

Kurz vor Ende 2019 erschienen, erwies sich The Witcher als absoluter Fantasy-Hit für Netflix. So war die Serie in Deutschland die erfolgreichste des Jahres für den Streaming-Dienst. Vor allem die Fan-Reaktionen waren überaus positiv, trotz einiger mittelmäßiger Kritiken.

Damit hat The Witcher einen komplett gegenteiligen Stand gegenüber einer anderen großen Fantasy-Serie: Game of Thrones ging 2019 zu Ende und erntete massive Kritik von den Zuschauern. Einen kleinen Seitenhieb gegen das HBO-Epos erlaubte sich auch Andrzej Sapkowski, der Autor der Romanvorlage von The Witcher.

Das sagt der The Witcher-Autor über Game of Thrones

Sapkowski ist als kreativer Berater für die Netflix-Serie tätig, obwohl er in der Vergangenheit Adaptionen seiner Bücher wenig offen gegenüberstand. Seine offene Art zeigte er, als er sich laut Comic Book einen Scherz auf Kosten von Game of Thrones erlaubte:

Ich glaube, dass es mein Job als kreativer Berater für diese Serie ist, sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt in der Serie Ed Sheeran singen wird. Und da werde ich sicher gehen, dass es nicht passiert.

Der Kommentar von Sapkowski bezieht sich auf die 7. Staffel von Game of Thrones, in der der Pop-Sänger einen Cameo-Auftritt hat. Darin singt er als Lannister-Soldat an einem Lagerfeuer, bevor er auf Arya Stark trifft. Der Gastauftritt zog damals teilweise den Zorn der Fans wegen der wenig subtilen Szene auf sich.

Auf Gesang musste The Witcher aber nicht verzichten: In der etwas verwirrenden Zeitlinie der 1. Staffel trifft Geralt bereits früh auf den Barden Jaskier (Joey Batey), der zu seinem Sidekick wird und bei den Zuschauern für den ein oder anderen Ohrwurm gesorgt haben dürfte.

Jaskier zählt mit Sicherheit zu den Highlights der 1. Staffel von The Witcher und dürfte auch in Zukunft die Serie bereichern. Staffel 2 soll Anfang diesen Jahres gedreht werden, einen Starttermin gibt es noch nicht.

Was haltet ihr von Andrzej Sapkowskis Game of Thrones-Kommentar?