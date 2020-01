The Witcher: Henry Cavill verrät, warum Geralt so seltsam spricht

Henry Cavill spricht als Geralt von Riva mit einem seltsamen Dialekt und verwirrt damit einige The Witcher-Fans. Nun erklärte der Schauspieler, was dahinter steckt.

The Witcher ist gerade in aller Munde und zählt - wenig überraschend - zu den international erfolgreichsten Netflix-Starts 2019. Viel diskutiert wird insbesondere über Henry Cavill, der den Hexer Geralt von Riva verkörpert. Einige Fans sind verwirrt aufgrund des seltsamen Dialekts der Hauptfigur, welcher sich im Originalton nicht klar zuordnen lässt - anders als zum Beispiel in den Videospielen, wo Geralt mit amerikanischem Dialekt spricht.



In einem Interview mit The Wrap bringt Henry Cavill nun aber persönlich Licht ins Dunkel. Dabei stellt er einen Vergleich an, der durchaus einleuchtet.

Darum spricht Henry Cavill so seltsam in die Witcher

Laut Cavill weist die Netflix-Serie einige Veränderungen gegenüber den Büchern auf, was die Mythologie von The Witcher betrifft. Andererseits seien potentiellen Abweichungen von der Vorlage zwar auch Grenzen gesetzt, aber der Star aus Man of Steel nutzte seinen Spielraum als Darsteller anscheinend gebührend aus.

Cavill vergleicht den Kontinent aus The Witcher mit England, wo zahlreiche verschiedene Dialekte auf einem vergleichsweise kleinen Gebiet existieren. Daher ging es Cavill nicht unbedingt darum, einen speziellen Dialekt für Geralt zu entwickeln - früher oder später würde der Hexer im The Witcher-Universum sowieso auf jemanden treffen, der ähnlich klingt. Vielmehr beschreibt der 36-Jährige seine Motivation wie folgt:

Ich wollte Geralt eine Stimme geben, die die Essenz der Figur aus den Büchern ausdrückt, und diese dann auf das Format der Serie im Rahmen des Möglichen übertragen.

Dabei herausgekommen ist eine Sprache, die britische, amerikanische und australische Dialekte vermischt. Cavill selbst ist Brite und hat an seiner Aussprache für The Witcher offensichtlich gearbeitet. In den zugrunde liegenden Büchern ist der Stadt Riva, nach der sich Geralt benannt hat, zwar ein Dialekt zugeordnet, der Schauspieler wählte jedoch einen schwierigeren Weg, um der Persönlichkeit des Hexers Ausdruck zu verleihen.

Alle, die sich an Henry Cavill als Geralt von Riva nicht satt sehen können, dürfen sich schon jetzt auf eine 2. Staffel der Fantasyserie freuen. Diese wurde bereits bestätigt, bevor Staffel 1 bei Netflix zum Abruf bereit stand. Wann genau die neuen Folgen Premiere feiern, steht hingegen noch nicht fest.

Hat euch Geralts Dialekt in The Witcher auf Netflix auch verwirrt?