The Witcher Staffel 2 mit Henry Cavill: Wann kommt endlich der erste Trailer? Wir haben einen Verdacht

The Witcher-Fans und Henry Cavill-Jünger gleichermaßen warten schon lange auf einen Trailer zu Staffel 2. Der könnte bei einem kurz bevorstehenden Netflix-Event kommen.

Wer gar nicht genug von Henry Cavill als weißhaarigem Hexer Geralt in The Witcher bekommt, muss zur Zeit eine Eselsgeduld beweisen. Zwar soll die mehrfach verschobene 2. Staffel definitiv 2021 kommen, doch ein konkretes Startdatum existiert noch nicht. Trostpflaster wie Netflix' Enthüllung von 7 neuen Figuren helfen da nur bedingt. Ein richtiger, ordentlicher Trailer sollte her - und wir haben die Vermutung, dass wir darauf nicht mehr lange warten müssen.

Netflix' The Witcher-Event: Ideal für den Trailer zu Staffel 2

Anfang Juni kündigte Netflix nämlich die sogenannte WitcherCon an: Ein virtuelles Event für alle The Witcher-Fans, das Gespräche mit Personen aus der Serie und Spielvorlage, exklusive Blicke hinter die Kulissen, neue Infos etwa zum Netflix-Anime The Witcher: Nightmare of the Wolf und Diskussionen über Legenden und Sagen der Fantasy-Welt bereitstellen soll.

The Witcher wird zum Albtraum: Netflix teast neuen Witcher-Film für 2021

Das ist unserer Meinung nach einfach eine viel zu gute Gelegenheit, um die Fans nicht mit einem bombastischen neuen Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Serie in Wallung zu versetzen. Wir glauben: Am 9./10. Juli 2021 werden wir auf der WitcherCon den Trailer zu Staffel 2 von The Witcher zu sehen bekommen.

Her mit Henry Cavill: Wie nehme ich am The Witcher-Event teil?

Auf der WitcherCon-Webseite sind bereits zwei mögliche Arten aufgeführt, um sich die WitcherCon zu Gemüte zu führen: Fans können entweder über die YouTube- oder Twitch-Kanäle von Netflix bzw. Spiele-Produzent CD Projekt Red teilnehmen. Aber WitcherCon ist nicht gleich WitcherCon.

© Netflix Hat in Staffel 2 einiges vor: Henry Cavill als Hexer Geralt

Es gibt nämlich zwei verschiedene Streams, die jeweils unterschiedliche Inhalte zeigen werden:

Stream 1 beginnt am 9. Juli um 19.00 Uhr

Stream 2 beginnt am 10. Juli um 03.00 Uhr

Zusätzlich werden beide Streams auch auf Netflix zur Verfügung gestellt. Schon jetzt können wir uns bildlich vorstellen, wie wir uns als Witcher-Fans mit roten Augen früh morgens an einen Kaffee klammern, um endlich mehr von der zweiten Staffel zu Gesicht zu bekommen. Wem allerdings ein kurzer Einblick genügt, der muss das nicht unbedingt über sich ergehen lassen.

Mehr vom Witcher-Darsteller: Henry Cavill schnappt sich brutales Fantasy-Franchise

The Witcher Staffel 2: Teaser versprechen bombastische Henry Cavill-Abenteuer

Schließlich gibt es mittlerweile bereits zwei kurze Teaser-Einblicke in Staffel 2, die sich jeweils um die Figur Ciri bzw. Geralt drehen. Am Ende von Staffel 1 fanden der mächtige Hexer und seine schutzbefohlene, junge Magierin endlich zueinander. Dafür fehlte nun von der dritten Hauptfigur, Zauberin Yennefer, nach einer Schlacht jede Spur. Die beiden Teaser sind zwar sehr kurz - lassen aber schon jetzt erkennen, dass das Leben der drei nicht unbedingt einfacher wird.

Schaut euch hier den Ciri-Teaser zu The Witcher Staffel 2 an:

The Witcher - S02 Ciri Teaser Sneak Peek (English) HD

Hier gibts den Geralt-Teaser zu The Witcher Staffel 2:

The Witcher - S02 Geralt Teaser Sneak Peek (English) HD

Wer allerdings längere Szenen sehen oder genauere Infos zur Story in Staffel 2 bekommen möchte, muss wohl noch etwas warten. Und die Gelegenheit zur WitcherCon am 9./10. Juli sollte Netflix nicht verstreichen lassen.

Was erwartet ihr von The Witcher Staffel 2?