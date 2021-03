The Witcher-Überraschung: 7 neue Gesichter und Namen für die Netflix-Serie, bei denen ihr "Hmm" sagt

The Witcher holt sieben neue Figurne in die Staffel 2. Wir kannten die Figuren größtenteils nicht, haben aber die wichtigsten Infos für euch rausgesucht.

Netflix hat 7 neue Darsteller*innen für The Witcher verpflichtet, die sich von Henry Cavill anknurren lassen dürfen, denn wofür spielt man sonst bei der Fantasy-Serie mit. Netflix veröffentlichte die Namen und Gesichter selber auf dem Twitter-Account - allerdings ohne irgendwelche Hintergründe. Bereits Anfang des Monats gab es Gerüchte zu den Besetzungen.

Da ihr wie wir bei den meisten Namen wahrscheinlich nur auf Geralt-Art "Hmm" macht, kramen wir für euch einige relevante Information zusammen - so gut es eben geht in der unübersichtlichen Fantasy-Lore. In diesem Artikel kriegt zudem viele The Witcher-Gifs, wir tun einfach mal so als wäre wieder Januar 2020.

Das sind die 7 neuen Figuren von The Witcher Staffel 2

The Witcher Staffel 2: Was wir über die Figuren rausfinden konnten

Graham McTavish als Dijkstra

Position: Chef von Redanian Intelligence, eine Art Geheimdienst der bekannten Welt

Eigenschaften: sehr schlau und einflussreich

Position: Magier, Menschenjäger, soll Ciri finden

Eigenschaften: Undiszipliniert, aber vermutlich temperamentvoll

© Netflix/Giphy The Witcher

Adjoa Andoh als Nenneke



Position: Priesterin am Tempel von Melitele

Eigenschaften: "Mütterlich", geschult in Pharmazie

Position: Beraterin eines Königshofes und Magierin. Wäre besser zu finden gewesen, wenn Netflix den Namen richtig geschrieben hätte, laut Witcher-Wiki reicht ein "L". Sie hat ja schon zwei "P".

reicht ein "L". Sie hat ja schon zwei "P". Eigenschaften: 300 Jahre alt, aber menschlich. Nicht schlecht.

Liz Carr als Fenn



Sie war Mitbegründerin einer Detektei, bleibt aber eine große Unbekannte. Die üblichen Quellen spucken nur Spurenelemente zu konkreten Informationen aus.

© Netflix/Giphy The Witcher

Simon Callow als Codringher



Position: Co-Gründer einer Detektei namens Codringher and Fenn, siehe oben.

Eigenschaften: Findet für Geld jede, wirklich jede Information über andere wichtige Figuren raus.

Kevin Doyle als Ba’lian

Kommt leider auch nirgends vor, weder in den Spielen noch in den Büchern, sorry.

© Netflix/Giphy The Witcher

Wann geht The Witcher Staffel 2 los bei Netflix?

Bereits vor dem Start der Fantasy-Serie verlängerte Netflix The Witcher um eine 2. Staffel. Ganz überraschend ist das nicht, denn Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich hat bereits einen Plan über 7 Staffeln, um die Saga um Hexer Geralt von Riva zu erzählen.

Die Vorproduktion für die 2. Staffel lief bereits auf Hochtouren und die Dreharbeiten starteten im Februar 2020, ehe sie aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurden. Nach einer kleinen Zwangspause wurde die Produktion im August 2020 wieder aufgenommen. Unter anderem wurde in England in den Arborfield Studios gedreht. Auch hier kam es erneut zum Drehstopp der neuen The Witcher-Staffel.

Die Dreharbeiten sollen noch bis voraussichtlich März 2021 andauern. Aufgrund der Verschiebungen und umfangreicher Postproduktionssarbeiten müssen sich Fans noch etwas auf den Start von Staffel 2 gedulden. Ein Start zwischen Herbst und Ende 2021 ist wahrscheinlich. Die 2. Staffel wird erneut 8 Episoden umfassen.

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?

Welche der neuen Figuren findet ihr interessant?